Покалеченные в шахтах карагандинцы расстроили вице-министра труда

Светлана Жакупова позвонила в генеральную прокуратуру прямо со сцены

Уже много лет карагандинские регрессники не могут добиться справедливости. Никто не хочет платить за восстановление их здоровья. Но люди не теряют надежды когда-нибудь доказать государству, что имеют право на финансовую компенсацию за увечья и болезни, полученные на рабочем месте. Вчера в Шахтинске регрессники очередной раз встречались с вице-министром труда и социальной защиты Светланой Жакуповой.

Светлана Кабикеновна снова рассказывала горнякам о своих проблемах в связи с их проблемами. Министерству труда и социальной защиты совместно с Национальным банком поручено разработать закон о социальном страховании. Но прежде чем к этому приступить, нужно пригласить независимых экспертов, которые бы провели пресловутые «актуарные расчеты». Иными словами, показали бы в цифрах, в какую сумму бюджету обходится содержание инвалидов-горняков. А денег на это нет.

«Шахтеры недоумевают, почему к разработке социального закона привлекли банкиров, которые думают только о деньгах, — говорит общественник Павел Шумкин, представляющий интересы регр жезг региона. — Это же все равно, что отдать козлам капусту! Не понятно и другое: почему банкиры согласовывают различные позиции со страховыми компаниями и горными компаниями, но не советуются с самими горняками про закон о страховании, который прежде всего касается интересов этих самых горняков?»

Сегодня сложилась порочная ситуация, когда регрессники должны сами выбивать с работодателя свои компенсации. Люди судятся годами, учат друг друга юридическим премудростям, а государство как бы самоустраняется. У шахтеров складывается впечатление, что прокуратура просто не желает систематизировать уже сложившуюся практику, когда компания не исполняет законы страны. Непонятно, почему работодатель добровольно не отдает сотрудникам, искалеченным на его же производстве, деньг. Почему для того, чтобы получить свои кровные людям приходится переживать продолжительные тяжбы, которые для регрессников являются тяжелым испытанием.

Шахтеры на протяжении полутора часов высказывали Светлане Кабикеновне свое недовольство. И до того расстроили высокопоставленную гостью, что та была вынуждена напоминать собравшимся, что она их землячка. После чего вице-министр прямо с президиума, установленного на сцене местного дома культуры, позвонила в генеральную прокуратуру и договорилась о том, что там примут делегацию инвалидов «АрселорМиттал Темиртау». Кроме того, на встрече договорились, что отныне по пятницам будут проходить онлайн-встречи с вице-министром труда. Чтобы задать Светлане Кабикеновне вопросы, можно приходить к пяти часам в «собес» по адресу Джамбула,2.