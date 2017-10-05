Коммунальщики показали, как боролись со снегом, пока весь город спал

«В авариях нет нашей вины. Проблема в том, что у многих на колесах еще летняя резина»

Неожиданный снегопад привел к пробкам и авариям на дорогах. В сложной ситуации на дорогах карагандинские водители обвиняют коммунальщиков. Люди считают, что ТОО «Благоустройство», еще вчера заявившее о своей 90-процентной готовности к зиме, оказалось не способно справиться с первым же снегом. Многие карагандинцы считают, что служба бездействует: вместо того, чтобы всеми силами навалиться на расчистку трасс, позволяет дорожным рабочим греться в комнатах отдыха, да попивать чаек из корпоративных самоваров.

На все эти выпады директор ТОО «Благоустройсто» Нурлан Мусипов приводит доказательства того, что его подчиненные вовсе не сидели сложа руки. В распоряжение редакции он предоставил несколько десятков видео и фото, где запечатлен первый в этом году процесс уборки снега. Всю эту наглядную информацию руководитель ТОО «Благоустройство» переслал и в акимат в качестве отчета.

— В четыре утра снег как повалил! Мы тут же отреагировали, — пояснил директор. — Но проблема в том, что у всех еще летняя резина на колесах. Это обстоятельство почему-то никто не учитывает. 30 аварий в Октябрьском районе произошло не по нашей вине. Мы везде подсыпали! Везде! И в Майкудуке, и в Сортировке, и в Пришахтинске. Я сам не спал всю ночь. Акиму отчитывался до утра. Вот люди пишут в соцсетях, что коммунальщики не справились. И душа болит! Наши ребята обижены — они тоже читают комментарии. И пока город спал, они работали. 12 КАМАЗов ДМК выезжало на уборку, 10 тракторов! Но снег мгновенно расчистить невозможно. Сначала посыпаем песко-соляной спесью, потом убираем. На это требуется три часа!