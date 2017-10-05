Жители Абая и Актаса сидят без отопления

Когда же будет тепло?

Как известно, первыми отопление получают жители центра Караганды. Но в карагандинской области есть пригороды, жители которых нуждаются в тепле не меньше, чем жители центра. Абай – город-спутник, имеющий свой аппарат акима и свои коммунальные службы. Сегодня, 5 октября, целый город остался без отопления по причине аварии. В центре теплоснабжения города Абай комментариев нам не дали, сославшись на нехватку времени. Мы звонили к ним снова и снова, но короткие гудки в трубке давали понять что линия занята.

Также, с проблемами отопления сталкивается поселок Актас. Уже не первый год жители жалуются на холодные батареи. Дело осложняется тем, что каждый микрорайон относится к определенной котельной, которыми заведуют частные лица. И зачастую происходит так, что в разных районах Актаса батареи греют (или не греют) по-разному. Нам удалось дозвониться до акимата Актаса. К сожалению, лица, которые могли бы дать вразумительный ответ, отсутствовали на месте. Оператор пояснила, что весь акимат прямо сейчас производит частичное подключение жилых домов к отоплению. Если это действительно так, то возможно сегодня некоторые жилые дома получат отопление. Другой вопрос – какое оно будет.

«В холодное время года мы включаем обогреватель каждый день, — рассказывает жительница Актаса, Наталья. – Моя дочь ходит дома в куртке, а как иначе? А тариф снимается по полной. Если честно, что с отоплением, что без – разницы нет. Мы живем на первом этаже, нам всегда холодно».

«Хочу пожаловаться по поводу отопления в Актасе 1-го микрорайона, — пишет подписчик в редакцию. – Отопление не дают, все чего-то ждут. На улице трубы не готовы к отоплению. В домах дубак. Много молодых семей, у которых маленькие дети. Старенькие дедушки и бабушки мерзнут. Зато деньги с нас будут драть как за месяц».