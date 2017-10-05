Такое наказание ждет перевозчика, если он не заключит с водителями и кондукторами трудовые договоры
Автопарк №3 могут оштрафовать и даже лишить лицензии на перевозку пассажиров и багажа. Такое наказание ждет предприятие в том случае, если оно не исполнит предписание госинспектора труда и не заключит со своими работниками трудовые договоры. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Канатбек Балсариев.
— Наш госинспектор Марал Шаяхметов выдал предписание автопарку №3 на устранение нарушений, — сказал он. – Работодатель его обжаловал. Дело дошло до областного суда. Он признал действия государственного инспектора законными. Соответственно, автопарк №3 обязан исполнить предписание: заключить со своими водителями и кондукторами трудовые договоры, из чего вытекают социальные выплаты и налоги. Работодатель должен сделать это до 10 октября. Если предписание не будет выполнено, то его ждет штраф – 120 МРП. Повторное нарушение влечет за собой лишение лицензии предприятия.
Канатбек Балсариев отметил, что автопарк №3 должен заключить трудовые договоры с почти 250 своими водителями и кондукторами из 400.
— Хочу отметить, что штраф в 120 МРП – это для крупного предприятия копейки. Он не столь важен, — сказал Канатбек Балсариев. – Он нужен лишь для фиксации самого нарушения трудового законодательства. Последующее лишение лицензии – вот это существенно.
Вместе с тем главный государственный инспектор труда Карагандинской области отметил, что сейчас многие работодатели не заключают с работниками трудовые договоры. Вместо этого они подписывают договоры об оказании услуг. А это незаконно. Поскольку в этом случае нарушаются права работника – не производятся социальные и пенсионные отчисления, а также страдают интересы государства, поскольку предприятие не платит налоги.
— Хотелось бы, чтобы работодатели с этим делом не шутили и заключали трудовые договоры, — сказал Канатбек Балсариев.
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надо же, сподобились наконец то. Сколько времени это продолжалось и никакой инспектор и прокурор этого не видел. И о переработке за рулем, ведущей к переутомлению и опасности для пассажиров не замечают. Лицензии лишат монополиста. Как же. Смешно. Найдут консенсус))
правильно!
05 октября, 2017 в 16:15
Какая переработка? Что за бред?! Вы хотя бы знаете про существование тахографа, который проверяют соответствующие органы? Время подготовки к рейсу и после него НЕ входит во время работы за рулем на линии.
Дмитрий
06 октября, 2017 в 10:28
Будет смешно но и обидно за Караганду,а дело вот в чем недавно в Кызылорде который 2 раза меньше Караганды открыли государственный муниципальный автопарк и поверьте порядка там намного больше чем в нашем автопарке №3,это я к чему веду,до какого лешего будет борзота данной конторы? Ведь заметьте карагандинцы автобусов стало меньше выходить на рейс+автопарк №3 нагло любит обострять ситуацию,мол,если не дашь поднять стоимость проезда автобусы не выйдут на линию,по моему надо было давно прикрыть эту шарашку и открыть муниципальный автопарк наподобие Кызылорды,один фиг Григорян не справляется со своими обязанностями,не умеешь работать вали из бизнеса и дай работу другим адекватным перевозчикам!!!
777
05 октября, 2017 в 19:50
1. Автопарк №3 — НЕ монополист. Устраните пробел в своих знаниях — почитайте wiki-педию или другую энциклопедию чтобы узнать значение этого слова, а потом узнайте в том же акимате число перевозчиков в регионе и объемы их перевозок.
2. У вас есть официальная статистика объемов перевозок? Вы подключали какое-то агентство к исследованию или как обычно на эмоциях придуамли?
3. Сколько слюней и желчи в ваших лживых словах, но только НИ ОДИН перевозчик не повысил стоимость проезда за последние 4 года ни на копейку, хотя затратная часть возросла минимум в 2 раза на фоне девальвации.
4. Не было НИ ЕДИНОГО случая чтобы транспорт не вышел на линию или перевозчик угрожал акимату невыходом, если не дадут повысить стоимость проезда.
Грошь-цена вашей брехни.
Дмитрий
06 октября, 2017 в 10:19
Димочка, давайте утречком постоим на Спартаке, Маяке, Умае Востоке 3 и выше. И проведем статистичессское исследование на тему: соблюдение графика и интервала движения» С радаром, посидим на обочине трасс Сортировка-Майкудук, Сырдарья-Аэропортовский мост. Сырдарья — Строймарт. Вечером посидим на остановке Турист с мечтой попасть в Майкудук не в переполненой маршрутке. И опять же со скоростимером на трассе. И не просто посидим, а посчитаем автобусы на линии. И вы обьясните откуда у 43и 53 интервал колеблется от 2секунд до 15 минут! Ну вы не расстраивайтесь, нам будет что обсудить. Я возьму пирожки и горячий чай, с вас лавочка и тент. А то на остановках мы с вами окочуримся, промокнем и нас продует со всех щелей. А еще ваши же автобусы обрызгают с ног до головы, так как не считают необходимым скинуть скорость заранее. Итак, мой номер телефона и адрес есть в вашей диспетчерской. Осталось решить где и когда мы встретимся. ( если девушки не дадут номер, обратитесь в редакцию, скажите я разрешила. У них тоже есть)
Нина
06 октября, 2017 в 13:37
Да кто ж его посадит, он же памятник! (
Нина
06 октября, 2017 в 07:16