Карагандинский автопарк №3 могут оштрафовать и лишить лицензии

Такое наказание ждет перевозчика, если он не заключит с водителями и кондукторами трудовые договоры

Автопарк №3 могут оштрафовать и даже лишить лицензии на перевозку пассажиров и багажа. Такое наказание ждет предприятие в том случае, если оно не исполнит предписание госинспектора труда и не заключит со своими работниками трудовые договоры. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по инспекции труда Канатбек Балсариев.

— Наш госинспектор Марал Шаяхметов выдал предписание автопарку №3 на устранение нарушений, — сказал он. – Работодатель его обжаловал. Дело дошло до областного суда. Он признал действия государственного инспектора законными. Соответственно, автопарк №3 обязан исполнить предписание: заключить со своими водителями и кондукторами трудовые договоры, из чего вытекают социальные выплаты и налоги. Работодатель должен сделать это до 10 октября. Если предписание не будет выполнено, то его ждет штраф – 120 МРП. Повторное нарушение влечет за собой лишение лицензии предприятия.

Канатбек Балсариев отметил, что автопарк №3 должен заключить трудовые договоры с почти 250 своими водителями и кондукторами из 400.

— Хочу отметить, что штраф в 120 МРП – это для крупного предприятия копейки. Он не столь важен, — сказал Канатбек Балсариев. – Он нужен лишь для фиксации самого нарушения трудового законодательства. Последующее лишение лицензии – вот это существенно.

Вместе с тем главный государственный инспектор труда Карагандинской области отметил, что сейчас многие работодатели не заключают с работниками трудовые договоры. Вместо этого они подписывают договоры об оказании услуг. А это незаконно. Поскольку в этом случае нарушаются права работника – не производятся социальные и пенсионные отчисления, а также страдают интересы государства, поскольку предприятие не платит налоги.

— Хотелось бы, чтобы работодатели с этим делом не шутили и заключали трудовые договоры, — сказал Канатбек Балсариев.

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