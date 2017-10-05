На сегодня, 5 октября, Теплотранзит сообщает следующее:
При совместной работе с КСК и районными акиматами к теплоснабжению подключены 2 092 многоэтажных жилых домов из положенных 2123, а также 288 объектов соцкультбыта.
3 октября на ремонтируемом участке магистральной сети в Пришахтинске произвели 1 этап заполнения тепловой сети до насосной станции. 2 и 3 этапы заполнения планируется завершить 5 октября. Планируется подключение еще 183 многоэтажных жилых домов.
После передачи реконструируемых тепловых сетей в работу, подрядчиками будут продолжены работы по благоустройству территории.
ТОО «Теплотранзит Караганда» продолжает в круглосуточном режиме проводить работы по доведению тепла ко всем потребителям центрального теплоснабжения.
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У нас произошла авария на тепломагистрали возле дома. Перекопали все «Теплотранзит» и бросили! Телефоны не берут. Уже даже в приемную директора звонили. Мерзнем уже 2-ю неделю! Ул. Жамбыла.
Зарина
05 октября, 2017 в 16:55