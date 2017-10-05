Процесс подключения к отоплению продолжается

На сегодня, 5 октября, Теплотранзит сообщает следующее:

При совместной работе с КСК и районными акиматами к теплоснабжению подключены 2 092 многоэтажных жилых домов из положенных 2123, а также 288 объектов соцкультбыта.

3 октября на ремонтируемом участке магистральной сети в Пришахтинске произвели 1 этап заполнения тепловой сети до насосной станции. 2 и 3 этапы заполнения планируется завершить 5 октября. Планируется подключение еще 183 многоэтажных жилых домов.

После передачи реконструируемых тепловых сетей в работу, подрядчиками будут продолжены работы по благоустройству территории.

ТОО «Теплотранзит Караганда» продолжает в круглосуточном режиме проводить работы по доведению тепла ко всем потребителям центрального теплоснабжения.