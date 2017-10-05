Идеи по решению социально-бытовых проблем людей с ограниченными возможностями будут обсуждать в Караганде

Международный социальный проект «TOM: Kazakhstan» объединяет изобретателей и людей с ограниченными возможностями.

07 октября 2017 г. в 10:00 ч. в Карагандинском Государственном Медицинском Университете пройдет первый этап проекта «TOM: Kazakhstan», где соберутся новаторы со всего Казахстана для проработки идей по решению социально-бытовых проблем людей с ограниченными возможностями.

Целью проекта является создание прототипов, удобных в использовании, простых в изготовлении и доступных по цене, направленных на организацию полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. Реализация идей в прототипы будет проходить на втором этапе проекта, мейкатоне — 72-часовом марафоне, где новаторы будут работать в режиме нон-стоп.

Участниками проекта являются студенты, преподаватели, медики, инженеры, робототехники, IT и другие специалисты со всего Казахстана.

Проект реализуется ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в Республике Казахстан» в партнерстве с Акиматом Карагандинской области при поддержке Карагандинского Государственного Медицинского Университета.

Место проведения:

г. Караганда, ул. Гоголя 40, Карагандинский Государственный Медицинский Университет