Поиск аудиозаписей также стал невозможен.
Во всех версиях мобильного приложения социальной сети «ВКонтакте» для Android и iOS кроме самых новых отключена функция воспроизведения музыки, передает Tjournal.
Эта мера была введена после того, как пользователи перестали обновлять приложения, выяснив, что апдейт приносит с собой ограничение по бесплатному прослушиванию музыки. Лимит составляет один час в сутки.
Кроме того, с июня 2017 года компания начала ужесточать лимиты на число запросов при бесплатном использовании методов API и ввела новый инструмент Streaming API для коммерческих пользователей. Так, к методу для поиска записей на стене теперь можно обращаться 2,5 тысячи раз в сутки, ранее лимит составлял пять тысяч.
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Тогда где новость что Хью Хефнер умер?
cska-fanat-kz
05 октября, 2017 в 17:45