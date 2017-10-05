«ВКонтакте» отключила раздел «Музыка» в старых версиях мобильного приложения

Поиск аудиозаписей также стал невозможен.

Во всех версиях мобильного приложения социальной сети «ВКонтакте» для Android и iOS кроме самых новых отключена функция воспроизведения музыки, передает Tjournal.

Эта мера была введена после того, как пользователи перестали обновлять приложения, выяснив, что апдейт приносит с собой ограничение по бесплатному прослушиванию музыки. Лимит составляет один час в сутки.

Кроме того, с июня 2017 года компания начала ужесточать лимиты на число запросов при бесплатном использовании методов API и ввела новый инструмент Streaming API для коммерческих пользователей. Так, к методу для поиска записей на стене теперь можно обращаться 2,5 тысячи раз в сутки, ранее лимит составлял пять тысяч.