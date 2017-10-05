Более 1,5 миллиона человек стоят в очереди на жилье и землю в Казахстане

Об этом сообщили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

Количество желающих получить субсидированное жилье и землю в Казахстане растет. В 2017 году больше миллиона человек ожидают своей очереди по государственной программе «Нұрлы жер». Об этом в ходе брифинга, посвященного реализации госпрограммы, сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов, передает корреспондент Today.kz.

«В очереди в акиматах стоят 450 тысяч человек. В очереди на получение 10 соток земли стоят 1 миллион 300 тысяч человек. Из 450 тысяч человек примерно 25-30 процентов — это бюджетники, государственные служащие, врачи, учителя. Еще 25-30 процентов — это социально уязвимые слои населения. Это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи», — сообщил глава комитета.

Жайымбетов отметил, что «как государство начало массово строить, у нас очереди на получение жилья тоже везде выросли».