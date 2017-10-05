Единственной шайбой в составе желто-черных отметился нападающий Станислав Альшевский.
В матче выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ карагандинская «Сарыарка» с минимальным счётом проиграла новичку лиги — «КРС Хэйлунцзян», передает официальный сайт ХК «Сарыарка».
«КРС Хэйлунцзян» — «Сарыарка» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 — Макаров (Альшевский Я., Лебедев) — 4:46 ГБ
1:1 — Альшевский С. (Тополь, Зиазов) — 11:07 ГБ
2:1 — Лебедев Кирилл (Макаров) — 35:09 ГБ
Вратари: Скрынник — Костин
Состав «Сарыарки»:
Вратари: Костин (Гелашвили)
Защитники: Сиксна, Дервук, Наместников, Антоновский, Юксеев, Иванов, Назаркин.
Нападающие: Борисевич, Альшевский, Угольников, Соколов, Тополь,
Поляков, Фахрутдинов, Валицкий, Зиазов, Сарваров, Ломако, Ердаков.
Следующий матч «Сарыарка» проведёт 7 октября против ещё одного китайского клуба — «Ценг Тоу» из провинции Цзилинь.
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А в Хэйлунцзяне тоже нету Китайцев?
Да уш!!!
05 октября, 2017 в 20:58