Департамент по ЧС предупреждает, что на трассах за городом сильный гололёд
Внезапный снегопад изрядно удивил карагандинцев. Люди оказались не готовы к таким капризам природы. Выпавший вчера снег быстро таял, к утру дороги покрылись ледяной коркой.
За городом проблемы начались поздним вечером. Так, например, пассажирам пришлось толкать автобус на переезде возле Актаса.
Сегодняшним утром даже опытные водители не рисковали садиться за руль на летней резине. Такси приходилось ждать около часа. Гололёд привёл к транспортному коллапсу и многочисленным авариям. В перовой половине дня сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 28 аварий.
Люди не успевали вовремя попасть на работу. Например, в Майкудуке полицейские помогали водителям толкать машины.
За городом зима пришла гораздо раньше. Снежный покров укрыл поля ещё 1 октября. По информации департамента по ЧС на трассе Караганда-Астана сильный гололёд. Водителей просят быть осторожными и, по возможности, не выезжать за пределы города.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37551 материалов.
Посетители оставили 215621 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
«Внезапный снегопад изрядно удивил карагандинцев.»
Не правда, совсем не удивил! Об этом похолодании и выпадении снега сообщали все погодные ресурсы еще несколько дней назад.
Горожанин
05 октября, 2017 в 16:19