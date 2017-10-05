В Караганде произошли три десятка автоаварий

Департамент по ЧС предупреждает, что на трассах за городом сильный гололёд

Внезапный снегопад изрядно удивил карагандинцев. Люди оказались не готовы к таким капризам природы. Выпавший вчера снег быстро таял, к утру дороги покрылись ледяной коркой.

За городом проблемы начались поздним вечером. Так, например, пассажирам пришлось толкать автобус на переезде возле Актаса.

Сегодняшним утром даже опытные водители не рисковали садиться за руль на летней резине. Такси приходилось ждать около часа. Гололёд привёл к транспортному коллапсу и многочисленным авариям. В перовой половине дня сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 28 аварий.

Люди не успевали вовремя попасть на работу. Например, в Майкудуке полицейские помогали водителям толкать машины.

За городом зима пришла гораздо раньше. Снежный покров укрыл поля ещё 1 октября. По информации департамента по ЧС на трассе Караганда-Астана сильный гололёд. Водителей просят быть осторожными и, по возможности, не выезжать за пределы города.