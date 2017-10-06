Автобус из Казахстана столкнулся с поездом в России

Предварительно 16 погибших

Под Владимиром автобус из Казахстана столкнулся с пассажирским поездом из Казахстана, сообщает региональное управлении МЧС России.

Столкновение произошло в 3.39 по местному времени на регулируемом переезде железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области.

Автобус перевозил не менее 56 человек, по предварительным данным, погибли 16 из них.

По данным российских СМИ, все пассажиры – рабочие из Казахстана. Среди погибших есть один ребёнок.

Оперативно на место происшествия для ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Организовано всестороннее жизнеобеспечение, медицинское и психологическое сопровождение пассажиров», – сообщили в МЧС.

В МИД РК сообщили, что выясняют всю информацию по инциденту.

Источник: informburo.kz