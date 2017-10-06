Предварительно 16 погибших
Под Владимиром автобус из Казахстана столкнулся с пассажирским поездом из Казахстана, сообщает региональное управлении МЧС России.
Столкновение произошло в 3.39 по местному времени на регулируемом переезде железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области.
Автобус перевозил не менее 56 человек, по предварительным данным, погибли 16 из них.
По данным российских СМИ, все пассажиры – рабочие из Казахстана. Среди погибших есть один ребёнок.
Оперативно на место происшествия для ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Организовано всестороннее жизнеобеспечение, медицинское и психологическое сопровождение пассажиров», – сообщили в МЧС.
В МИД РК сообщили, что выясняют всю информацию по инциденту.
Источник: informburo.kz
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Вот новость, слышали звон, а что и с кем произошло неважно,главное ляпнуть. Перепешите статью полностью,и про рабочих и про то чей поезд
День
06 октября, 2017 в 12:19
Для автора статьи и клоуна минус влепившего== автобус с Казахстанскими номерами,а именно 13 регион,столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В автобусе находились около 56 человек,граждан Узбекистана.И все это горе из-за одного чудака на букву М, даже не знаю о чем он думал везя столько людей в автобусе,нет ему оправдания.
День
06 октября, 2017 в 13:52
Мне то плевать на плюсы и минусы,но можно ведь подредактировать статью,по мере поступления новых подробностей
День
06 октября, 2017 в 13:54