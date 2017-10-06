Больше карагандинцев стали жить в долг

Почти три триллиона тенге было роздано казахстанцам в кредит

Жизнь в долг все больше привлекает карагандинцев. Люди с удовольствием берут взаймы у банков на покупку телевизоров, холодильников, телефонов и прочих атрибутов комфорта. Объем еще не заработанных, но уже потраченных денег второй месяц подряд бьет рекорды. Как сообщает ranking.kz, на конец августа 2017 года портфель потребительских кредитов банков второго уровня составил 2,8 триллиона тенге! Это на три процента больше, чем в прошлом месяце, и на 12 процентов — чем в прошлом году.

Годовой прирост потребительских кредитов, взятых физическими лицами, показали все 16 регионов республики. Был составлен рейтинг, который демонстрирует, в каких областях живут самые активные потребители. Шахтерский край в этом списке оказался на третьем почетном месте после обеих столиц. «Замыкает топ-3 Карагандинская область, — говорится в отчете ranking.kz, — с годовым приростом на 30,1 млрд тг (20,4%), до 177,1 млрд».

Самыми доступными потребительскими кредитами в Казахстане являются беззалоговые кредиты на небольшие суммы (до 1 миллиона тенге), для получения которых не требуется обеспечение и высокие оклады.

Всего на рынке страны беззалоговые кредиты предлагают 20 банков из 33. Минимальная эффективная ставка в сегменте варьируется от 21,4% (Kaspi) до 35,8% (Нурбанк). Кредиты выдаются максимум на 48 месяцев.

Граждане берут деньги на покупку, к примеру, супер-пылесоса. Радуются первые полгода его чудо-фильтру и мощности двигателя, а когда теряется половина запчастей и рвется гофро-шланг, начинают грустить. При этом тоску усиливает понимание того, что платить за технику придется еще три года.