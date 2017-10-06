Из-за шума холодильников закрыли магазин в Караганде

Экономический суд Карагандинской области вынес решение о приостановлении деятельности мясного магазина, который шумом холодильников и плохой изоляцией нарушал покой жителей вышестоящих квартир

Одна из жительниц пригласила в свою квартиру специалистов управления охраны общественного здоровья района имени Казыбека Караганды, которые произвели замеры шума, поступающего в помещение от магазина на первом этаже. Сотрудники установили, что уровень шума при работе холодильного оборудования и вентиляции мясного магазина превышает допустимые уровни.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки они посетили магазин и установили другие нарушения санитарных правил: площадь разрубочной магазина мала и там отсутствует моечная раковина.

Юристы управления подали иск против индивидуального предпринимателя о приостановлении эксплуатации мясного магазина.

«Решением специализированного экономического суда исковые требования удовлетворены, эксплуатация мясного магазина приостановлена на срок до трех месяцев», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.

Источник: inform.kz