Здравствуйте.
У нас свой небольшой магазин продуктов. Естественно основная прибыль идет от продажи алкоголя.
На днях вызывают в налоговую.
Заставляют покупать телефон определенной марки самсунг и устанавливать на него программу за 8000 в год мотивируя это «В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» № 429 от 16.07.1999 года — запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками».
Самое главное. Это реальный бардак. Сначала акциз в 200000 в год. Потом кассовые аппараты онлайн за 100000 + интернет. Теперь это!!!!
Почитайте отзывы о программе!
—Программа создает много проблем для работы. Когда продавцам обслуживать клиентов? Почему программа стоит столько? Посчитайте сколько торговых точек в стране набегают миллиарды. Мы же платим налоги, лицензионный сбор, кассовые онлайн аппараты,минипосты и теперь за программу. Государство выдумывает систему контроля почему мы должны оплачивать со своего кармана. Все это ложится в себестоимость в конечном итоге.
—Зачем нам это в магазин пусть проверяет сами. Ещё сканер не работает нам что до вечера водку принимать или торговать клиентам продукты
То есть в рабочий момент когда мы обслуживаем клиентов, теперь каждую бутылку мы должны забивать в ручную так как сканер не считывает информацию! И за это мы должны купить телефон какой нам скажут, установить программу которую скажут и платить 8000 тысяч в год, для того что бы кто то нас контролировал!
Это называется поддержка малого бизнеса по Казахстански! На ровном месте отжать деньги.
Помню сначала в 2000 началась борьба с ларьками. Говорили уходите на первые этажи домов! Занимайтесь бизнесом и все будет хорошо!
Теперь выжимают все до копейки!
От: Jake
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8000 тысяч = 8 млн. 8 тысяч тенге в год переведите в бутылки водки. Вы эту сумму за 1 час можете отбить.
Николай
06 октября, 2017 в 15:19
мы итак платим кучу налогов. это во первых. Во вторых продавец один. Как он может вносить это все в базу если он работает? Ночью? Итак при продаже алкоголя онлайн через кассовые аппараты все отправляется в налоговую.
jake
06 октября, 2017 в 22:37
Вы мешаете суперам и появившимся мини-маркетам! Неужели не понятно?
Статский советчик Фанфурин
06 октября, 2017 в 17:27
Не нравится!? Сажайте морковку.
Ибо нефик
07 октября, 2017 в 20:15