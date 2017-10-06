Борьба государства с частным бизнесом.

Здравствуйте.

У нас свой небольшой магазин продуктов. Естественно основная прибыль идет от продажи алкоголя.

На днях вызывают в налоговую.

Заставляют покупать телефон определенной марки самсунг и устанавливать на него программу за 8000 в год мотивируя это «В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» № 429 от 16.07.1999 года — запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками».

Самое главное. Это реальный бардак. Сначала акциз в 200000 в год. Потом кассовые аппараты онлайн за 100000 + интернет. Теперь это!!!!

Почитайте отзывы о программе!

—Программа создает много проблем для работы. Когда продавцам обслуживать клиентов? Почему программа стоит столько? Посчитайте сколько торговых точек в стране набегают миллиарды. Мы же платим налоги, лицензионный сбор, кассовые онлайн аппараты,минипосты и теперь за программу. Государство выдумывает систему контроля почему мы должны оплачивать со своего кармана. Все это ложится в себестоимость в конечном итоге.

—Зачем нам это в магазин пусть проверяет сами. Ещё сканер не работает нам что до вечера водку принимать или торговать клиентам продукты

То есть в рабочий момент когда мы обслуживаем клиентов, теперь каждую бутылку мы должны забивать в ручную так как сканер не считывает информацию! И за это мы должны купить телефон какой нам скажут, установить программу которую скажут и платить 8000 тысяч в год, для того что бы кто то нас контролировал!

Это называется поддержка малого бизнеса по Казахстански! На ровном месте отжать деньги.

Помню сначала в 2000 началась борьба с ларьками. Говорили уходите на первые этажи домов! Занимайтесь бизнесом и все будет хорошо!

Теперь выжимают все до копейки!

От: Jake