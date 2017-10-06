С сайта, который был указан в учебнике, удалили раздел про секс

Теперь родители пятиклассников могут быть спокойны

Напомним, в многострадальном учебнике по русскому языку за пятый класс, родители нашли ссылку на сайт. Webotvet.ru — «Первый социальный словарь», был указан в одном из заданий. По замыслу авторов, пояснения к словам там могут давать люди разных профессий. И до недавнего времени, перейдя по ссылке среди разделов можно было обнаружить вкладку «Секс». Здесь можно было найти описания, к примеру, страпонов. Комментаторы не скупясь на слова, описывали свои впечатления и делились советами. После такого, как информация распространилась в соцсетях, раздел с сайта удалили. Родители пятиклассников могут быть спокойны. ВебОтвет не превратился в секспросвет.

Похоже, что автора учебника, Зинаиду Сабитову, преследует злой рок. С этой книгой произошло уже всё, что могло случиться. В Восточном Казахстане подписывают петицию на имя президента, чтобы отказаться от учебника. К родителям и педагогам приезжала целая делегация из МОН РК. Которая, кстати, так ничего и не добилась.