Владельцев обменников выведут из тени

Нацбанк хочет больше прозрачности

Это инициатива Нацбанка. Финансовый регулятор надеется протащить в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» поправку, которая позволит ему следить за тем, в чьи конкретно карманы уходит навар от деятельности обменных пунктов. Пока обменные пункты представлены как ТОО или ИП. Но Нацбанк хочет знать их действительных владельцев.

«Предполагается, что обменники должны будут иметь специальное разрешение Нацбанка, то есть должны будут пройти аккредитацию, — цитирует kapital.kz эксперта PwС Зауре Еспаеву. — Также регулятор намерен сделать деятельность обменных пунктов более прозрачной. В Проекте Закона РК „О валютном регулировании и валютном контроле“ появился интересный пункт: обменники должны будут раскрывать свои конечных собственников. Аналогичный пункт всегда был в Законе РК „О банках и банковской деятельности“, то есть банки сообщают информацию о своих конечных владельцах».

Сегодня законопроект активно обсуждается. Планируется, что до 20 октября разработчики отправят его премьер-министру. В парламент он поступит к концу года.