В стране наращивают производство как упаковочных материалов, так и бумажной продукции для санитарно-гигиенических целей

Рост не коснулся только выпуска туалетной бумаги: здесь объемы сократились более чем в полтора раза за год

В стоимостном выражении производство бумажных изделий в РК достигло за 8 месяцев 34,3 млрд тг — сразу на 23,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передаёт energyprom.kz

По темпам годового роста уверено лидирует Астана, где объемы выпуска выросли в деньгах сразу в рекордные 4,6 раза, до 1,7 млрд тг. Напомним, в 2016 году в столице открыли завод по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения стоимостью 14 млн долларов, принадлежащий турецкой компании.

выпуск бумаги и картона вырос на 14,4% за год, до 15,3 тыс. тонн; коробок, ящиков и прочей картонной и бумажной тары — сразу на 25,1%, до 50,9 тыс. тонн. Кроме того, на 6,9% увеличился выпуск носовых платков и косметических салфеток из бумаги, до 3,5 тыс. тонн; сразу на 24,7% — выпуск полотенец для рук, до 2,2 тыс. тонн.

На фоне подобного роста в отрасли примечательно, что производство туалетной бумаги — напротив, резко сократилось (сразу более чем в полтора раза), до 13,7 тыс. тонн.

Наряду с производством, сократилось и потребление туалетной бумаги — на 44,2%

При этом само сырье — бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец или скатертей — наоборот, пользуется растущим спросом: реализация в РК увеличилась на 49,3% за год.