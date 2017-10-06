Перекрёсток парадоксов

Светофор и знак «Стоп» установили в нескольких метрах от поворота

Карагандинцев возмутил отремонтированный перекрёсток проспекта Бухар-Жырау и улицы Комиссарова. Светофор, знак «Стоп» и сама стоп-линия расположены в нескольких метрах друг от друга. Каким именно знаком руководствоваться выбирают сами водители.

— В следующем году они нарисуют ее ближе к знаку,- пишет автор поста в Facebook,- не понимая, что теряется целых 6 метров для одной машины. Почему нельзя было сделать всю полосу на поворот целиком от края до края? Была бы целая полоса для правого поворота и она не мешала бы движению прямо. Знак это первый приоритет, значит я останавливаюсь до него, а разметка на дороге СТОП ЛИНИЯ на 6 метров впереди осталась! Где вообще логика у автора проекта?

Знаки установлены на повороте с Бухар-Жырау на Комиссарова в сторону Воинов-Интернационалистов.