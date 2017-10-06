Светофор и знак «Стоп» установили в нескольких метрах от поворота
Карагандинцев возмутил отремонтированный перекрёсток проспекта Бухар-Жырау и улицы Комиссарова. Светофор, знак «Стоп» и сама стоп-линия расположены в нескольких метрах друг от друга. Каким именно знаком руководствоваться выбирают сами водители.
— В следующем году они нарисуют ее ближе к знаку,- пишет автор поста в Facebook,- не понимая, что теряется целых 6 метров для одной машины. Почему нельзя было сделать всю полосу на поворот целиком от края до края? Была бы целая полоса для правого поворота и она не мешала бы движению прямо. Знак это первый приоритет, значит я останавливаюсь до него, а разметка на дороге СТОП ЛИНИЯ на 6 метров впереди осталась! Где вообще логика у автора проекта?
Знаки установлены на повороте с Бухар-Жырау на Комиссарова в сторону Воинов-Интернационалистов.
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Те кто проектирует, те кто устанавливает знаки, те кто наносит разметку и те кто платит за всё это деньги. Четыре независимые организации, не знающие о существовании друг друга, делают свою работу «профессионально». Конечной целью данной работы является пополнение бюджета за счёт штрафов с водителей. Таких действующих и укомплектованных ГАИшниками недоразумений по городу уже много.
Водитель
06 октября, 2017 в 15:34
знак, обозначающий стоп-линию ставится в 3 метрах от светофора, а тут стоп-линия нарисована еще по старому перекрестку
Дурьнара
06 октября, 2017 в 15:35
Это где так написано? Не помню такого правила. Часто стопы прямо на светофорах весят.
bitkoin
06 октября, 2017 в 19:21
На этом же перекрестке, но уже при повороте направо с ул.Комиссарова, вообще возникает непонятная ситуация! Поворачивающие, вроде не должны смотреть на сигналы светофора, но в этот момент, через поворот идут пешеходы… При этом даже знака «пешеходный переход» там нет! Уже несколько раз стал свидетелем того, что водители просто не понимали, что им делать.
Горожанин
06 октября, 2017 в 15:37
Не пропустив там пешеходов был остановлен «доблестной службой» полчаса доказывали мне что даже если нет знака, нет зебры то это не регулируемый пешеходный переход и я обязан пропускать людей. Сказал составляй протокол в суде будем решать надо или нет — отдали документы сказали некогда нам с тобой возиться (земля круглая еще увидимся и тд)….
box
06 октября, 2017 в 17:27
Интересно узнать кто согласовывал установку знаков и разметку!? Все вопросы ведут к начальнику ДТИ УВД Ивану Разуваеву или не так!? Кстати, второй день наблюдаю пешего полицейского в этом месте — в кармане у «Сити -мола», не с этой ли «ловушкой» это связано …
автолюбитель
06 октября, 2017 в 15:42
Хочу попросить власти и ДорПол,собрать выездные группы и провести рейд, на предмет выхлопов в атмосферу. Думаю эта несуразица с разметкой, покажется пшиком всем недовольным тут коментаторам. И бюджет пополнится.
Дурында
06 октября, 2017 в 19:53