Букмекерскую контору в Астане ограбил 29-летний карагандинец — полиция

Полиция Астаны задержала 29-летнего жителя Караганды, ограбившего букмекерскую контору.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

«По факту открытого хищения денежных средств в букмекерской конторе Tennisi.kz задержан подозреваемый. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 29-летний житель Караганды, подозреваемый в совершении данного преступления», — рассказали в полиции.

Сообщается, что подозреваемый дал признательные показания. Факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 192 УК РК (разбой). Задержанный водворен изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным совершенным преступлениям.