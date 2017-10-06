Полиция Астаны задержала 29-летнего жителя Караганды, ограбившего букмекерскую контору.
Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.
«По факту открытого хищения денежных средств в букмекерской конторе Tennisi.kz задержан подозреваемый. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 29-летний житель Караганды, подозреваемый в совершении данного преступления», — рассказали в полиции.
Сообщается, что подозреваемый дал признательные показания. Факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 192 УК РК (разбой). Задержанный водворен изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным совершенным преступлениям.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37599 материалов.
Посетители оставили 215788 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
На головкина (П1) ставил
Иван Карлович
06 октября, 2017 в 19:49