«Врачи вывели его из состояния комы, он здоров»
Двухлетний мальчик, впавший в кому от укола жив и здоров. По словам пресс-секретаря облздрава, врачи провели комплекс неотложных медицинских манипуляций, чтобы восстановить здоровье ребенка.
— Мальчик выписан в удовлетворительном состоянии. Врачи вывели его из состояния комы, он здоров», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Матери малыша перед выпиской посоветовали больше не заниматься самолечением в домашних условиях.
Напомним, в Караганде мама ребенка решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть из-за анафилактического шока. Как оказалось, когда мальчик простудился, жаропонижающие препараты не помогали. Поэтому в аптеке молодая мама купила препарат Цеф 3″. Препарат малышу ввела соседка. Медики настоятельно просят, ни в коем случае не лечить антибиотиками самостоятельно.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37602 материалов.
Посетители оставили 215827 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну вот и хорошо! Здоровья малышу богатырского! И удачи всегда и во всем!
!!!
06 октября, 2017 в 20:32
А что с мужиком, которого на шахте «Саранская» рудстойкой покалечило?
Живой, нет? Или забыли уже о нём?
крепильщик
07 октября, 2017 в 00:31