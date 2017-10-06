Двухлетний мальчик, впавший в кому от укола выписан из детской больницы

«Врачи вывели его из состояния комы, он здоров»

Двухлетний мальчик, впавший в кому от укола жив и здоров. По словам пресс-секретаря облздрава, врачи провели комплекс неотложных медицинских манипуляций, чтобы восстановить здоровье ребенка.

— Мальчик выписан в удовлетворительном состоянии. Врачи вывели его из состояния комы, он здоров», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Матери малыша перед выпиской посоветовали больше не заниматься самолечением в домашних условиях.

Напомним, в Караганде мама ребенка решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть из-за анафилактического шока. Как оказалось, когда мальчик простудился, жаропонижающие препараты не помогали. Поэтому в аптеке молодая мама купила препарат Цеф 3″. Препарат малышу ввела соседка. Медики настоятельно просят, ни в коем случае не лечить антибиотиками самостоятельно.