Кош бол, Ресей!

Проиграв в матче на выезде сборной Румынии (3 : 1), Казахстан досрочно закончил борьбу за путевку на Чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году. Последняя игра со сборной Армении, для нашей команды ничего не решает.

Проведя в своей группе девять игр, наши футболисты взяли только два очка, сведя две игры вничью и общей разницей мячей: 5 – 25.

С 1994 года Казахстан член ФИФА. С 2002 года Казахстан играет в УЕФА, покинув азиатскую. За это время сборной ни разу не удалось завоевать путевки на Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Переход из одной федерации в другую объяснялся желание повысить уровень всего казахстанского футбола в целом. Но пока не видно этого повышения. Болельщикам остается питать огонь надежды, которая появится только через четыре года.

Болельщик Бабайкин