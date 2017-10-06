Проиграв в матче на выезде сборной Румынии (3 : 1), Казахстан досрочно закончил борьбу за путевку на Чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году. Последняя игра со сборной Армении, для нашей команды ничего не решает.
Проведя в своей группе девять игр, наши футболисты взяли только два очка, сведя две игры вничью и общей разницей мячей: 5 – 25.
С 1994 года Казахстан член ФИФА. С 2002 года Казахстан играет в УЕФА, покинув азиатскую. За это время сборной ни разу не удалось завоевать путевки на Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Переход из одной федерации в другую объяснялся желание повысить уровень всего казахстанского футбола в целом. Но пока не видно этого повышения. Болельщикам остается питать огонь надежды, которая появится только через четыре года.
Болельщик Бабайкин
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Да вообще зачем он нужен этот футбол? Можно играть во дворах , меж дворами…меж коллективами.но зачем он нужен как зрелище?
Ertp
06 октября, 2017 в 19:40
Бабайкин. А сколько бабла было потрачено на эту команду, которой и котлеты жарить нельзя доверить?
Это не я
06 октября, 2017 в 19:47