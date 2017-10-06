Тему, предложенную «Новым вестником»: о состоянии автодорог, тротуаров, скверов, дворов, общественного транспорта, качества медицинского образования, цен на товары первой необходимости, подхватили не равнодушные, к проблемам родного города, карагандинцы.
Так половина жителей улицы Крылова, от домов №2 до № 14 хотят поблагодарить городской акимат о проявленной заботе — отремонтировали тротуар со стороны дороги. Другая половина жителей, проглотив ком обиды, но, не погасив завистливый блеск в глазах, вопрошают: — Чем мы хуже?
Действительно. В 2015 году был проведен ремонт. (Речь идет об участке: улица Ипподромная – Охотская — Крылова). Жители других домов (№ 16 и далее) надеялись, что в следующем он будет продолжен. Но не в следующем, не в последующем, он так и не был доведен до логического конца. Не думается, что деньги были выделены только на ремонт половины этого участка. Получается, как зайти в парикмахерскую и попросить подстричься на-половину.
А улица Сакена, от школы №83 до Кривогуза? Это пешеходная дорожка или русло высохшей речки? Оно-она моментально оживает при маломальском дождике.
Пусть это и будет в будущем году, но уже сейчас хочется сказать спасибо за доведенное до конца дело.
Александр Михайловский
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только на слейдующий год, сейчас погода сами видите и конец сезона кто вам будет тратуар в снег ложить вы же жалуетесь
барода
07 октября, 2017 в 20:06