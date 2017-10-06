Латиница способствует сближению с лучшими образцами науки — карагандинские активисты

Октябрьским районным филиалом партии «Нұр Отан» в Карагандинском агротехническом колледже обсуждены приоритеты Послания Главы государства, а также идея о переходе государственного языка на латиницу

«Нет сомнений, что развитие страны — это результат мудрой политики Главы государства. Вся масштабная работа в государстве, проведенная до сегодняшнего дня, является свидетельством этому. Политика по ускоренной экономической, технологической модернизации экономики — своевременная мера нового времени», — сказала в ходе встречи первый заместитель председателя районного филиала партии «Нұр Отан» Бахытжан Аманжолова.

В стране созданы все условия для развития бизнеса, получения образования. Особое внимание Бахытжан Аманжолова уделила реализации молодежных партийных проектов. Говоря о переходе на латиницу, Бахытжан Аманжолова отметила важность реализации этой идеи, среди которых развитие языка, сближение с лучшими образцами науки, культуры и литературы мира.

«Главное то, что принято решение подойти к этому важному историческому событию, исходя из научных принципов, планируя этапы модернизации казахской письменности — поэтапно, планомерно, системно, методически выверенно и без лишней спешки и кампанейщины. Государство в этой части примет все необходимые меры, чтобы этот процесс проходил легко и естественно для граждан страны», — сказала Бахытжан Аманжолова.

Учащиеся колледжа, преподаватели выразили интерес к данной теме. Они отметили, что переход на латиницу будет нетрудным, ведь многие слова и термины латинского языка уже широко используются в повседневной речи.

Источник: inform.kz