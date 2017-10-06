Началась предвыборная гонка кандидатов в депутаты маслихатов в Карагандинской области

Кандидаты в депутаты маслихатов вместо выбывших начали свою предвыборную агитацию в Карагандинской области

Выборы состоятся 29 октября. По сведениям пресс-службы акимата Карагандинской области, избирателям региона предстоит выбрать троих депутатов Карагандинского областного маслихата по округам №12, №29 и №41. Двоих депутатов Каркаралинского районного маслихата — по округам №2 и №10. Одного депутата Нуринского районного маслихата — по округу № 1. Еще двоих в Осакаровский районный маслихат — по округам № 5 и № 6.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Карагандинской области Еркара Аймагамбетов, в ходе избирательной кампании выдвинуто 25 кандидатов.

«Однако один из них снят окружной избирательной комиссией в связи с непредставлением необходимых документов для регистрации. Таким образом, сегодня в Карагандинской области зарегистрировано 24 кандидата в депутаты. С 9 сентября по 3 октября прошла регистрация кандидатов в депутаты вместо выбывших. С 4 октября все 24 кандидата приступили к предвыборной агитации. Она продлится до полуночи 27 октября», — пояснил Еркара Аймагамбетов.

В числе кандидатов по восьми избирательным округам 75 процентов составляют мужчины и 25 процентов — женщины. По сведениям пресс-службы акимата, 33 процента кандидатов являются членами политических партий. Среди выдвинутых кандидатов в депутаты — представители четырех национальностей. Средний возраст — 40 лет.

«В государственных учреждениях работает 71 процент кандидатов — в организациях и на предприятиях, 21 процент — в коммерческих структурах и 8 процентов — работники политических партий и неправительственных организаций. Выборная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством», — сообщил председатель областной избирательной комиссии.

С 14 октября карагандинцы смогут ознакомиться со списками избирателей соответствующих округов, в которых проводятся выборы, в помещениях участковых избирательных комиссий. Для организации и проведения выборов вместо выбывших депутатов маслихатов из республиканского бюджета выделено 10 млн 216 тысяч тенге. Из них на предвыборную агитацию кандидатам для проведения встреч с депутатами, выступление в средствах массовой информации, изготовление агитационных материалов предусмотрен 1 миллион 419 тысяч тенге. На организационные мероприятия выборов депутатов — 8 миллионов 797 тысяч тенге.

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 29 октября текущего года в 105 избирательных округах 15 регионов республики пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

По информации центральной избирательной комиссии, из выдвинутых 370 кандидатов в стране окружными избирательными комиссиями было зарегистрировано 335 человек. Всего будут избраны 22 депутата областных, 19 депутатов городских и 64 депутатов районных маслихатов.

Источник: inform.kz