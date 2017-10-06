Полицейские обошли 80 тысяч квартир и домов

Они искали незаконных мигрантов, владельцев огнестрельного оружия и нарушителей закона о регистрации

Карагандинские полицейские провели мероприятия «Участок». Они обошли 80 тысяч квартир и домов, где проживает более 200 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов пресекли около 7 тысяч правонарушений.

— 994 человека привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, — сообщают в пресс-службе Местной полиции.- 788 лиц за проживание без регистрации, 530 за выброс коммунальных отходов и 611 за мелкое хулиганство. Проверены по месту жительства свыше 11 тысяч лиц, склонных к совершению правонарушений, более 3 тысяч владельцев оружия, у которых выявлено 150 нарушений правил хранения.

Полицейские вместе с егерем задержали мужчину в Шетском районе. У него обнаружили не зарегистрированное гладкоствольное оружие марки ИЖ-К, 12 калибра. Дело зарегистрировано, проводится баллистическая экспертиза.

В городе Сатпаве оштрафовали мужчину за то, что он не уничтожил коноплю на своём дачном участке. Хотя до этого получал предписание. Он выплатит государству 22 690 тенге.

Кроме того, 46 иностранцев, которые нарушили миграционные законы, выдворены из страны.