После резкого ухудшения погоды в Караганде состояние и качество поля стадиона оказалось непригодным для проведения матча.
Место проведения дальнейших домашних матчей будет зависеть от погодных условий. Футбольный клуб «Шахтер» приносит извинения всем болельщикам карагандинской команды и надеется на понимание!
Поединок 25-го тура Премьер-Лиги с «Астаной» пройдет на стадионе «Металлург» г.Темиртау 11 октября и начнется в 16.00 часов.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37598 материалов.
Посетители оставили 215773 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Позор 👎👎👎👎👎👎👎
Vas
06 октября, 2017 в 19:44