Матч «Шахтер -«Астана» перенесен в Темиртау

После резкого ухудшения погоды в Караганде состояние и качество поля стадиона оказалось непригодным для проведения матча.

Место проведения дальнейших домашних матчей будет зависеть от погодных условий. Футбольный клуб «Шахтер» приносит извинения всем болельщикам карагандинской команды и надеется на понимание!

Поединок 25-го тура Премьер-Лиги с «Астаной» пройдет на стадионе «Металлург» г.Темиртау 11 октября и начнется в 16.00 часов.