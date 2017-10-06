Они просто вынесли его из магазина и стали грузить в машину
Двое мужчин попытались открыто украсть автомат из магазина, где он стоял у входа и погрузить его в автомобиль. На вопросы бдительных продавцов из соседнего отдела они ответили, что им хозяин велел увезти автомат и спокойно продолжали грузить агрегат. Только наряд полицейских, оказавшихся рядом с местом происшествия, спугнул злоумышленников. Молодые люди бросили агрегат на землю и попытались скрыться, но были задержаны полицией. Любителями лотереи в автоматах оказались двое ранее не судимых, нигде не работающих мужчин 1993 и 1978 года рождения, уроженцев Караганды и поселка Каражал. Они признались, что присматривали подходящий автомат для кражи, разъезжая по городу. Хозяин устройства оценил ущерб в 400 тысяч тенге и написал заявление о привлечении к уголовной ответственности . Злоумышленники отпущены под подписку о невыезде. Автомат водворен на место, но пока не работает. Кстати, правовой статус подобных аппаратов до сих пор расплывчат, владельцы предпочитают называть их «терминалами».
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Ха ха. Незаконный автомат на место. Да этим двоим памятник нужно поставить при жизни.
Это не я
06 октября, 2017 в 19:40
а у кого то вчера взломать терминал получилось. И что интересно в двух шагах от районного отдела полиции.
правильно!
06 октября, 2017 в 22:01
Стоят кучами в маленьких магазинчиках даже в центре Караганды! А разве они не запрещены?
Горожанин
06 октября, 2017 в 23:46