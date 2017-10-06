В Шахтинске двое безработных пытались украсть игровой автомат

Они просто вынесли его из магазина и стали грузить в машину

Двое мужчин попытались открыто украсть автомат из магазина, где он стоял у входа и погрузить его в автомобиль. На вопросы бдительных продавцов из соседнего отдела они ответили, что им хозяин велел увезти автомат и спокойно продолжали грузить агрегат. Только наряд полицейских, оказавшихся рядом с местом происшествия, спугнул злоумышленников. Молодые люди бросили агрегат на землю и попытались скрыться, но были задержаны полицией. Любителями лотереи в автоматах оказались двое ранее не судимых, нигде не работающих мужчин 1993 и 1978 года рождения, уроженцев Караганды и поселка Каражал. Они признались, что присматривали подходящий автомат для кражи, разъезжая по городу. Хозяин устройства оценил ущерб в 400 тысяч тенге и написал заявление о привлечении к уголовной ответственности . Злоумышленники отпущены под подписку о невыезде. Автомат водворен на место, но пока не работает. Кстати, правовой статус подобных аппаратов до сих пор расплывчат, владельцы предпочитают называть их «терминалами».