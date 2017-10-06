Об этом сообщает компания «Теплотранзит Караганда»
В Пришахтинске всем 183 домам дали отопление. Об этом сообщает компания «Теплотранзит Караганда».
Напомним, что отопительный сезон в Караганде начался в воскресенье, 1 октября, но тепло к этой дате дали не всем потребителям. Дольше всех без отопления мерзли в своих квартирах жители Пришахтинска — до 6 октября. Как уточняет услугодатель, тем потребителям, которые получили отопление с задержкой, сделают перерасчет платы за коммунальную услугу. Отметим, что это касается жильцов только тех домов, где нет счетчиков и которым счета выставляют по площади квартир.
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Кому подошвы облизать за это?
Это не я
06 октября, 2017 в 19:35