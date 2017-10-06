#хочустатьмисскараганда2017

Начался приём заявок на конкурс «Мисс Караганда-2017».

Организаторы конкурса «Мисс Караганда» в этом году изменили формат отбора кандидаток. Предварительный кастинг проходит в сети Instagram. Претендентки уже активно размещают свои фото — сегодня уже больше 200 заявок.

— Мы решили провести отбор по новому формату, — говорит организатор конкурса «Мисс Караганда-2017» Мадина Ахметбаева. — Мы хотим увидеть девушек такими, какие они есть в жизни: искренними, без макияжа. Хотим понять, чем они живут, о чём думают. Для конкурса «Мисс Караганда» это важно.

Фото нужно разместить в Instagram с хэштегом #хочустатьмисскараганда2017 Затем по профилям в социальной сети отберут участниц второго тура — на очный кастинг. Девушки, которые не выставляли фото в Instagram, также смогут принять участие. Регистрация продолжится до 20 октября.

Требования к конкурсанткам остались прежние: рост от 170 см, параметры 90-60-90. Возраст — от 16 до 25 лет.

Финал конкурса намечен на вторую половину ноября. Точная дата пока неизвестна.

В этом году также пройдёт конкурс «Мини-мисс Караганда». В нём могут участвовать девочки от 6 до 12 лет со всей области.

Заявки на участие принимают через мессенджер WhatsApp на номер 8 775 844 17 77. Требуется указать имя девочки, краткое описание увлечений и приложить фото.

Кастинг состоится 22 октября в Караганде. Он будет бесплатным.

Источник @saryarqapress