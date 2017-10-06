Они должны выплатить потерпевшим более 120 миллионов тенге
Бывший охранник торгового дома «Алем», Жандос Асанов будет отбывать семь лет в учреждении средней безопасности. Срок исчисляется с июля 2016 года. Его сообщник, Данияр Абдраманов, получил восемь лет в учреждении средней безопасности. Срок исчисляется с февраля 2017 года. Оба осуждены за кражу в особо крупном размере.
Гражданские иски восьмерых потерпевших удовлетворили частично. Общая сумма ущерба более 120 миллионов тенге, эти деньги осужденные должны выплатить до 6 декабря. Кроме того, 617 тысяч тенге госпошлины должен выплатить каждый из осужденных.
Напомним, ограбление бутиков с золотом в «Алем» произошло 28 марта. Утром 29 марта, работники торгового дома как обычно пришли на работу. Вот только не обнаружили на месте дежурившего в ту ночь охранника.
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Объясните плизз кто в теме. А найденое золото куда дели!!!?
Да уш!!!
06 октября, 2017 в 22:41
Раздали потерпевшим. Разделили на равные доли, и раздали вне зависимости от ущерба. Не стали опознавать каждое изделие отдельно. Так решили сами потерпевшие.
Анастасия Багрова
06 октября, 2017 в 23:17