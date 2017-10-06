Грабителям золотых бутиков в «Алеме» вынесли приговор

Они должны выплатить потерпевшим более 120 миллионов тенге

Бывший охранник торгового дома «Алем», Жандос Асанов будет отбывать семь лет в учреждении средней безопасности. Срок исчисляется с июля 2016 года. Его сообщник, Данияр Абдраманов, получил восемь лет в учреждении средней безопасности. Срок исчисляется с февраля 2017 года. Оба осуждены за кражу в особо крупном размере.

Гражданские иски восьмерых потерпевших удовлетворили частично. Общая сумма ущерба более 120 миллионов тенге, эти деньги осужденные должны выплатить до 6 декабря. Кроме того, 617 тысяч тенге госпошлины должен выплатить каждый из осужденных.

Напомним, ограбление бутиков с золотом в «Алем» произошло 28 марта. Утром 29 марта, работники торгового дома как обычно пришли на работу. Вот только не обнаружили на месте дежурившего в ту ночь охранника.