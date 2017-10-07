Цены растут, потому что вы этого ждете!

А ждете ли Вы повышения цен?

НВшники вангуют: нас ожидает рост цен, если взять во внимание слова главы нацбанка «ожидания населения в отношении роста цен становятся причиной инфляции».

Сейчас остро стоит вопрос о ценах на всё, что нас окружает. Жалобы на инфляцию повсюду и не знаешь чего ждать.