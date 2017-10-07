В конце сентября курильщиков страны оповестили неприятной новостью. Правительство утвердило новые цены, где минимальная стоимость сигарет будет составлять 320 тенге с 7 октября.
Сегодня корреспондент ко nv.kz прошёлся по точкам продаж сигарет и выяснил, действительно ли повысили стоимость.
Были пройдены 6 ларьков, 12 магазинов и 4 супермаркета в районе Майкудука, Юго-Востока и Центра города. Цены, как и раньше, варьируются от 300тг за пачку.
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Еще бы закон установили, что сигареты и их количество отпускать с согласия семейного врача, а курить в присутствии малолетних, с согласия родителей.
Александр Первый
07 октября, 2017 в 20:43