Повышение цен на сигареты

В конце сентября курильщиков страны оповестили неприятной новостью. Правительство утвердило новые цены, где минимальная стоимость сигарет будет составлять 320 тенге с 7 октября.

Сегодня корреспондент ко nv.kz прошёлся по точкам продаж сигарет и выяснил, действительно ли повысили стоимость.

Были пройдены 6 ларьков, 12 магазинов и 4 супермаркета в районе Майкудука, Юго-Востока и Центра города. Цены, как и раньше, варьируются от 300тг за пачку.

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