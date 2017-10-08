Жители нескольких микрорайонов в Сарани намерены писать официальную жалобу на ИП «Шагабутдинов» акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову. Люди требуют навести порядок с подачей тепла в их районах.

Отопительный сезон в Карагандинской области начался, а жители нескольких микрорайонов в Сарани до сих пор находятся без тепла. Некоторые уже перебрались зимовать к родственникам, те, что не покинули свои холодные квартиры, ночью засыпают, не снимая курток, шапок и пальто. передает Bnews.kz.

Столбик термометра в квартирах не поднимается выше 13 градусов. Самые проблемные дома отапливаются котельной ИП «Шагабутдинов».

Труженица тыла Сагида Газизова проживает в доме №7 по улице Елизаветы Зиминой. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны Асема Газизова. Говорит, радуется, что сейчас ее супруг не видит, как она мучается в свои 92 года. Сегодня за бабушкой приехали дочь с внучкой, в очередной раз пытаются уговорить ее переехать из холодной квартиры к ним.

«В войну не замерзли, так сейчас помрем. Полы как лед, я хожу по дому в шубе и валенках. Раньше никогда такого не было. Я так замерзаю, даже разговаривать не могу. Мы заплатили за тепло в квартирах сразу за весь отопительный сезон. Владелец котельной попросил оплатить услуги с октября по март. Заплатили ему 52 тысячи тенге, и что?! Котельная стоит, а мы замерзаем. Сегодня на улице теплее, чем дома», — говорит Газизова.

По соседству с ней живет Ляйля Фартова — ей 86 лет. Недавно она перенесла операцию, сейчас с трудом передвигается по квартире, говорит, отдала за отопление последние деньги, надеялась, что после больницы придет в теплый дом.

Узнав, что в Сарань приехали журналисты, разгневанные люди собрались во дворе дома по улице Зиминой. Говорят, тепла нет и в домах по улицам Победы и Саранской, по улице 1«а» и Джамбула.

«Я в первом живу микрорайоне, дома № 1,2,3 – все без тепла, девятиэтажный дом тоже без тепла. Шагабутдинов один интернат отапливает и все, замакима области приезжал, заставил его хоть крышу закрыть на котельной. Из акимата местного приезжал молодой человек, сказал, что ничего не можем поделать, частная собственность. И что? Управы нет на него, что ли? Мы теперь замерзать должны?»,- возмущается Любовь Пилипец.

Дома, в которых нет тепла, отапливает котельная №24, принадлежит она ИП «Шагабутдинов», при одном упоминании предпринимателя люди в Сарани меняются в лицах и трясут кулаками.

«Он на нашу беду выискался, два года мы мыкаемся с ним. В прошлом году март — апрель не топил совсем, сказал, чтоб включали обогреватели. Алкашей понаберет в котельную — дешевую рабсилу, вот они там и справляются, как могут. В котельной окон нет, дверей нет, топят котлы черт знает чем, там даже теплоотдачи никакой нет. Мы просили его, чтоб углем топил, он нам сказал, что в смете не заложено, топить будет шламом»,- рассказывает Елена Панкова.

Собравшиеся отправились с проверкой в котельную, там они застали троих мужчин, но, как выяснилось, ни один из них в котельной не работал.

«Да здесь нет кочегаров-то, он не платит никому, все разбежались, поэтому и не топит никто, поэтому ни сегодня, ни вчера вообще не было дыма, да и посмотрите уголь -то какой. Это глина»,- стали возмущаться жители.

Один из «кочегаров» представился Алексеем и сообщил, что работает в котельной только первый день, хозяин пообещал расплатиться с ним наличными после окончания смены, а завтра он на работу уже не выйдет. Второй мужчина оказался водителем грузовика, а третий — представителем местного акимата – он, выслушав возмущения людей, сел в машину и уехал.

А женщины, в солнечную погоду укутанные в теплые платки, принялись изучать здание котельной, в которой не оказалось ни окон, ни дверей. За стенкой, в соседнем отсеке, ревел водяной насос, монометр на трубе показывал давление в три атмосферы. Рядом с рабочим насосом установлен электродвигатель второго. Но резервного насоса не оказалось, а это значит, что если первый выйдет из строя, то заменить его будет нечем. Люди принялись звонить хозяину котельной, требуя навести там порядок. Спустя несколько минут он приехал на встречу.

«Почему нет тепла? Сейчас разбираемся с этим вопросом, — заявил Евгений Шагабутдинов. — Кочегары работают, тепло подали, сейчас где-то завоздушена система, надо развоздушивать дома», — сообщил владелец котельной.

На вопрос, почему его котельная в таком удручающем состоянии, он сообщил, что состояние ее вполне хорошее, а на вопрос — почему ему не хватило лета,чтобы подготовить систему отопления к зиме, сообщил, что система готова.

«Дело в том, что мы не знаем, в каком состоянии у нас дома. Трасса у нас — сейчас два крыла работают нормально, осталось еще одно крыло развоздушить. Я сейчас этим занимаюсь»,- сказал мужчина.

Он затруднился ответить, сколько его котлы отапливают в Сарани домов, но позже, поинтересовавшись у своих «кочегаров», сообщил, что 24 дома. Люди в котельной в очередной раз принялись стыдить предпринимателя, но тот, потупив голову, пообещал, что скоро будет тепло.

«Ну, если вы так работаете, и вам позволяют это делать, тогда всем нам хана придет этой зимой», — заявили жители замерзающих домов.

Известно, что сегодня в Сарани работают 19 котельных. Три установлены в поселке Актас, 38 автономных систем отапливают школы, детские сады и больницы.

Источник: Bnews.kz