Солдат убит в результате неуставных отношений в Карагандинской области

Рядового избил до смерти за казармой другой военнослужащий.

В войсковой части № 44841 Министерства обороны РК в городе Приозерске Карагандинской области скончался рядовой военнослужащий в результате избиения другим военнослужащим, передает Today.kz.

В войсковой части подтвердили факт смерти солдата после побоев, которые были нанесены на территории части.

«Рядового избили до смерти за казармой. Командование, конечно, не знало том, что солдаты устроили неуставные отношения», — сообщили в войсковой части.

Тело 19-летнего солдата Е.Н. Жексембая доставлено на родину в Южно-Казахстанскую область. Он был зачислен в ряды Вооруженных сил весенним призывом 2017 года из ЮКО.

В правоохранительных органах подтвердили, что уголовное дело расследуется по части 4 статьи 440 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее смерть человека».

Военнослужащий, избивший солдата до смерти, задержан и водворен в изолятор. Он тоже призывник и уроженец ЮКО.

Республиканское государственное учреждение «Войсковая часть № 44841» Министерства обороны РК дислоцируется в Приозерске Карагандинской области.

Автор: Аделя Васильева