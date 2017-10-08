Рядового избил до смерти за казармой другой военнослужащий.
В войсковой части № 44841 Министерства обороны РК в городе Приозерске Карагандинской области скончался рядовой военнослужащий в результате избиения другим военнослужащим, передает Today.kz.
В войсковой части подтвердили факт смерти солдата после побоев, которые были нанесены на территории части.
«Рядового избили до смерти за казармой. Командование, конечно, не знало том, что солдаты устроили неуставные отношения», — сообщили в войсковой части.
Тело 19-летнего солдата Е.Н. Жексембая доставлено на родину в Южно-Казахстанскую область. Он был зачислен в ряды Вооруженных сил весенним призывом 2017 года из ЮКО.
В правоохранительных органах подтвердили, что уголовное дело расследуется по части 4 статьи 440 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее смерть человека».
Военнослужащий, избивший солдата до смерти, задержан и водворен в изолятор. Он тоже призывник и уроженец ЮКО.
Республиканское государственное учреждение «Войсковая часть № 44841» Министерства обороны РК дислоцируется в Приозерске Карагандинской области.
Автор: Аделя Васильева
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вот так, без войны гибнут, в собственной части. Не первый и не последний. Злоба, дикость, жестокость — перекосы воспитания нынешней молодежи. От флэшмобов и английского человеком не станешь, только кто про это думает…
Читатель
08 октября, 2017 в 13:47
И коммандиры не причем!!!! Они просто не знали о том что творится в их части
День
08 октября, 2017 в 19:11
Да добейте эту совковую хирню под названием армия. Только деньги уходят с бюджета и люди умирают. Нужно сокращать и переходить на профессиональную.
Мурад
08 октября, 2017 в 22:11