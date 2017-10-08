Жителям села помогли местные бизнесмены. Теперь на очереди восстановление дамбы, размытой после паводков.
В селе имени Сакена Сейфуллина в Карагандинской области люди своими силами отремонтировали дорогу и теперь собираются восстановить дамбу, которую размыло во время паводков, сообщает Хабар 24.
Дорога здесь не ремонтировалась со дня основания села, то есть более полувека. Чтобы привести в порядок 25 км пути от Сейфуллина до Жанаарки, жителям пришлось уложить свыше 150 тонн асфальта. Помогли спонсоры.
«Наши ребята, бизнесмены, которые раньше жили в этом селе, сами проявили инициативу. Сказали, что у нас дорога плохая и они её помогут отремонтировать. Мы собрались и всё организовали», – рассказал житель села имени Сакена Сейфуллина Насредин Туганбаев.
Плохая дорога – не единственная проблема в селе. Два года назад во время наводнения размыло дамбу. Теперь негде поить скот. А его в населённом пункте около 6 000 голов. Жители готовы сами поучаствовать в восстановлении дамбы. Местные власти также обещают помочь.
«Нам нужно подготовить проектно-сметную документацию. Планируем приступить к работам в 2018 году. Для восстановления дамбы требуется примерно пять-шесть млн тенге. Во время наводнения в 2015 году размыло около 300 метров тела дамбы», – пояснил ведущий специалист аппарата акима Жанааркинского района Сайлау Айбеков.
В селе имени Сакена Сейфуллина проживает 1500 человек. Здесь насчитывается порядка 30 фермерских хозяйств, где разводят лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.
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Это полный беспредел. Без лицензии строят дороги! А вдруг асфальт весной не размоет!?
Беспредел
08 октября, 2017 в 16:32
Теперь наши акимы будут сидеть и ждать, пока люди сами, вместо них, все сделают за свой счет.
чычыч
08 октября, 2017 в 16:35
В 2015 размыло а они до сих пор псд готовят)))
Завтра эти люди акима оттуда выселят за ненадобностью, ну нет от него толка, кроме как говорить что область денег не даёт , и будут по 10% на общие нужды с дохода скидываться и заживут как люди чисто на с/х без нефти и газа.
Власть чего ждёт, такого сценария?!
Женис
08 октября, 2017 в 18:04
Ну и зачем тогда нам нужны чинуши, если они не исполняют своих обязанностей?
р
08 октября, 2017 в 18:50
Наказать!! Ибо сотворенное ими идет в разрез с беспокойством государства о благополучии сельского населения,🙄🙄
День
08 октября, 2017 в 19:16