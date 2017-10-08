Сельчане в Карагандинской области сами отремонтировали 25 км дороги

Жителям села помогли местные бизнесмены. Теперь на очереди восстановление дамбы, размытой после паводков.

В селе имени Сакена Сейфуллина в Карагандинской области люди своими силами отремонтировали дорогу и теперь собираются восстановить дамбу, которую размыло во время паводков, сообщает Хабар 24.

Дорога здесь не ремонтировалась со дня основания села, то есть более полувека. Чтобы привести в порядок 25 км пути от Сейфуллина до Жанаарки, жителям пришлось уложить свыше 150 тонн асфальта. Помогли спонсоры.

«Наши ребята, бизнесмены, которые раньше жили в этом селе, сами проявили инициативу. Сказали, что у нас дорога плохая и они её помогут отремонтировать. Мы собрались и всё организовали», – рассказал житель села имени Сакена Сейфуллина Насредин Туганбаев.

Плохая дорога – не единственная проблема в селе. Два года назад во время наводнения размыло дамбу. Теперь негде поить скот. А его в населённом пункте около 6 000 голов. Жители готовы сами поучаствовать в восстановлении дамбы. Местные власти также обещают помочь.

«Нам нужно подготовить проектно-сметную документацию. Планируем приступить к работам в 2018 году. Для восстановления дамбы требуется примерно пять-шесть млн тенге. Во время наводнения в 2015 году размыло около 300 метров тела дамбы», – пояснил ведущий специалист аппарата акима Жанааркинского района Сайлау Айбеков.

В селе имени Сакена Сейфуллина проживает 1500 человек. Здесь насчитывается порядка 30 фермерских хозяйств, где разводят лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.