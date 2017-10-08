Его избил до смерти однокурсник
По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда, студент погиб в военном колледже в Приозёрске. Погибшему, как и подозреваемому, было 19 лет. Молодые люди поругались, а потом решили выяснить отношения на кулаках.
— К сожалению студент скончался по дороге в больницу,- сообщила пресс-секретарь суда Алия Жошева.- Его сокурсник арестован, он ждёт суда и окончания расследования. Свою вину не отрицает.
Уголовное дело было возбуждено по статье 440 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости, повлекшее смерть человека.
Арест студента убившего своего однокурсника был санкционирован две недели назад, с мерой пресечения под стражей он согласился. Дело расследует военное следственное управление, которое находится в Караганде.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что «в войсковой части № 44841 Министерства обороны РК в городе Приозерске Карагандинской области скончался рядовой военнослужащий в результате избиения другим военнослужащим».
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Настя,вы уж с Серегой разберитесь кто погиб,солдат или студент? А то он так пишет,а Вы эдак. Только не на кулаках и не до смерти(разбирайтесь).
!!!
09 октября, 2017 в 09:30
Каким Серёгой?
Анастасия Багрова
09 октября, 2017 в 14:12
Терещенко
!!!
09 октября, 2017 в 16:38
Там автор модератор, у нас на сайте нынче две редакции. Которые друг к другу не относятся.
Анастасия Багрова
09 октября, 2017 в 20:08