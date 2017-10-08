В военном колледже убит студент

Его избил до смерти однокурсник

По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда, студент погиб в военном колледже в Приозёрске. Погибшему, как и подозреваемому, было 19 лет. Молодые люди поругались, а потом решили выяснить отношения на кулаках.

— К сожалению студент скончался по дороге в больницу,- сообщила пресс-секретарь суда Алия Жошева.- Его сокурсник арестован, он ждёт суда и окончания расследования. Свою вину не отрицает.

Уголовное дело было возбуждено по статье 440 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости, повлекшее смерть человека.

Арест студента убившего своего однокурсника был санкционирован две недели назад, с мерой пресечения под стражей он согласился. Дело расследует военное следственное управление, которое находится в Караганде.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что «в войсковой части № 44841 Министерства обороны РК в городе Приозерске Карагандинской области скончался рядовой военнослужащий в результате избиения другим военнослужащим».