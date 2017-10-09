Карагандинская область не поддерживает переход на латиницу

88,6% населения высказались против

Только в Мангистауской (87%) и Актюбинской областях (67%) большая часть населения поддерживает переход казахского языка на латинскую графику. Такие данные представило актюбинское управление по развитию языков во время презентации специального штаба. Центр обучения латинской графики расположился в библиотеке им. Баишева. Чиновники уверяют: исследование проводили независимые эксперты, а ведомство своих рук к нему не прикладывало.

— За латынью будущее – это понимают все! Если мы сегодня это не примем, через 10 лет перед нашими детьми этот вопрос снова возникнет. Чтобы не упустить время, не остаться в хвосте развития человечества, мы должны это делать сегодня. И каждый сознательный гражданин это понимает, — убеждала Клара Сергазина, директор Центра по обучению языкам при управлении.

Так, в Южно-Казахстанской области поддерживают латинизацию только 6 процентов, в Акмолинской – 21, а в Карагандинской всего 2 процента.

Суть проблемы?

Основную трудность при переходе на латиницу составляет написание специфических казахских звуков. Ученые пока видят два основных варианта написания. Первый – использование для передачи особенностей двух латинских букв. К примеру: ә – ae, ө – oe, ү – ue, ғ – gh, ң – ng. При таком варианте возникают нелепости с превращениями: тегинге «возьми бесплатно» → teginge. Если признать, что ng обозначает звук ң, то читать придется как тегiңе, а это уже другое слово – «к генам». При этом варианте название нашего города будет писаться как Aqtoebe.

Второй вариант – введение диакритических символов над, под или внутри латинской буквы. Такие знаки применяются во многих алфавитах – немецком, турецком. Да и в букве русского алфавита «й», птичка — тоже пример такого символа. Тогда казахская ң вместо ng будет выглядеть – ň. В результате тегинге останется teginge, а тегiңе – tegiňe.

На открытии штаба представили первый способ написания алфавита. Он уже рассматривается в парламенте. Окончательный вариант алфавита предстоит утвердить в начале 2018 года. Внедрение рассчитано до 2025 года.

Источник: aktobetimes.kz