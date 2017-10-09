88,6% населения высказались против
Только в Мангистауской (87%) и Актюбинской областях (67%) большая часть населения поддерживает переход казахского языка на латинскую графику. Такие данные представило актюбинское управление по развитию языков во время презентации специального штаба. Центр обучения латинской графики расположился в библиотеке им. Баишева. Чиновники уверяют: исследование проводили независимые эксперты, а ведомство своих рук к нему не прикладывало.
— За латынью будущее – это понимают все! Если мы сегодня это не примем, через 10 лет перед нашими детьми этот вопрос снова возникнет. Чтобы не упустить время, не остаться в хвосте развития человечества, мы должны это делать сегодня. И каждый сознательный гражданин это понимает, — убеждала Клара Сергазина, директор Центра по обучению языкам при управлении.
Так, в Южно-Казахстанской области поддерживают латинизацию только 6 процентов, в Акмолинской – 21, а в Карагандинской всего 2 процента.
Суть проблемы?
Основную трудность при переходе на латиницу составляет написание специфических казахских звуков. Ученые пока видят два основных варианта написания. Первый – использование для передачи особенностей двух латинских букв. К примеру: ә – ae, ө – oe, ү – ue, ғ – gh, ң – ng. При таком варианте возникают нелепости с превращениями: тегинге «возьми бесплатно» → teginge. Если признать, что ng обозначает звук ң, то читать придется как тегiңе, а это уже другое слово – «к генам». При этом варианте название нашего города будет писаться как Aqtoebe.
Второй вариант – введение диакритических символов над, под или внутри латинской буквы. Такие знаки применяются во многих алфавитах – немецком, турецком. Да и в букве русского алфавита «й», птичка — тоже пример такого символа. Тогда казахская ң вместо ng будет выглядеть – ň. В результате тегинге останется teginge, а тегiңе – tegiňe.
На открытии штаба представили первый способ написания алфавита. Он уже рассматривается в парламенте. Окончательный вариант алфавита предстоит утвердить в начале 2018 года. Внедрение рассчитано до 2025 года.
Источник: aktobetimes.kz
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Как вовремя эту тему вбросили, молодцы!
Казахстан валится вниз в большинстве мировых рейтингов, хотя еще недавно нам обещали светлое будущее, тенге валится вниз, население глупое цены вверх толкает своей думалкой… И тут такая тема, которая очень хорошо толпы отвлекает от реальных проблем и все внимание привлекает к эфемерной проблеме. Очень продуманная стратегия для управления холопами, пять с плюсом!
КО
09 октября, 2017 в 11:00
Можно выразиться короче: Граждане, внимание, вас опять кормят с лопаты!
Ушлепок
09 октября, 2017 в 12:13
Это саботаж. Как теперь жить!? Не видать нам светлого будущего и процветания. Ну ка быстро переобулись и заговорили на латинице. А то я вас жестоко накажу и покараю.
Да уш!!!
09 октября, 2017 в 14:19
Прекратите заниматься глупостью! Язык не развивают указами и политикой!
**
09 октября, 2017 в 11:05
Изучите воскрешение идиша. Политика задушила казахский язык, политика и вытащит его на поверхность.
Qazaq
09 октября, 2017 в 14:10
— За латынью будущее – это понимают все! (с)
А китайцы, корейцы, японцы не понимают? Или будущее по своему видят?
правильно!
09 октября, 2017 в 11:23
Кто эти независимые эксперты, которые проводили исследования? Как всегда все под строжайшим секретом! Куда не сунься везде секреты и тайны!
cdccd
09 октября, 2017 в 12:01
у нас всё секрет и ничего не тайна
правильно!
09 октября, 2017 в 13:19
«Если мы сегодня это не примем, через 10 лет перед нашими детьми этот вопрос снова возникнет» — чего возникнет??? Этот вопрос не возникнет ни через 10 лет, ни через 20, если такие как вы его поднимать не будут. При нынешней ситуации с ценами и валютным курсом через 10 лет совершенно другие вопросы будут стоять перед нашими, как вы выразились, детьми — им бедным все это разгребать придеться.
Martyn
09 октября, 2017 в 12:34
Через 10 лет нефть будет никому не нужна и будет стоять другой вопрос — на какие вши свалить подальше от этих крикунов.
Да уш!!!
09 октября, 2017 в 14:22
Печально, что директор центра по обучению языкам абсолютно не видит разницы между латынью и латиницей! Это показатель! Впрочем, всем понятно, что никакого перехода не будет, власти нужно грандиозное «отвлекалово».
Иностранец
09 октября, 2017 в 12:38
Либо это мощный торг. Мощнейший.
Qazaq
09 октября, 2017 в 14:19
Говорю по-русски. Но очень интересно услышать из уст подобных чинуш Бухар-Жырауский район, Ынталы… Пусть скажут, напишут сегодня-что бы детям реально не пришлось снова переименовывать населенные пункты , улицы, районы из за невозможности написания или произношения.
Dalnoboy
09 октября, 2017 в 14:31