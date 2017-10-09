Сидим с обогревателем днем и ночью!

Не представляю какой счет придет за электричество.

Доброго времени суток. Можете нам помочь? Пишу и крик души. У нас нет отопления до сих пор. Университетская 17. У нас в подъезде 3 мамочки с новорожденными малышами. В доме оооочень холодно. Детки болеют. В КСК звонили, в Акимат ходили не кто ничего сказать толком не могу. Только футболят. Просто интересно что делали все лето. Ведь по ТВ говорили что готовы к отопительному сезону. Ну где это все?

От: Айнура Жумашевна