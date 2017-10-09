Не представляю какой счет придет за электричество.
Доброго времени суток. Можете нам помочь? Пишу и крик души. У нас нет отопления до сих пор. Университетская 17. У нас в подъезде 3 мамочки с новорожденными малышами. В доме оооочень холодно. Детки болеют. В КСК звонили, в Акимат ходили не кто ничего сказать толком не могу. Только футболят. Просто интересно что делали все лето. Ведь по ТВ говорили что готовы к отопительному сезону. Ну где это все?
От: Айнура Жумашевна
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Айнура. Ну разве вас не греют отчёты о проделанной работе?! Отопление есть у всех. а какое оно, это уже никого не волнует. Так же как и горячая-холодная вода летом.
Это не я
09 октября, 2017 в 14:24
Сижу с обогревателем
Сижу с обогревателем
Сижу с обогревателем одна
Как сын грусти о матери
Как сын грустит о матери
Смотрю на радиатор, жду тепла
А трубы тем не менее
А трубы тем не менее
Всё так же безнадёжно холодны
А мы сидим в забвении
А мы сидим в забвении
Укутавшись о лете видим сны
И снится нам не рокот ПочтоДрона
Не красота латинского шрифта
А снится нам тепло, тепло для дома
Горячая, горячая вода
.
09 октября, 2017 в 14:48