Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
8 октября, примерно в 04:40, автомобиль темного цвета, предположительно марки «Мерседес», двигаясь со стороны п. Осакаровка в направлении г. Караганды совершил наезд на неустановленного пешехода европейской национальности в возраст 30-35 лет, после чего с места ДТП скрылся.
Автомашина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.
Местная полицейская служба региона просит откликнуться очевидцев происшествия. Всех, что-либо знающих об этом ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам: 102, 41-55-55 или 87007459579 либо обратиться по адресу г. Караганда, ул. Прогресса, 1.
Местная полицейская служба
Источник: novoetv.kz
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А что у нас на въздах и выездах с городов нет камер считывающих номера машин
Во всем мире давно уже используют систему счиывания номеров машин и фотограыируют машина номера которых не считываются
По накупляли скоростомеров а толку о этого нету блатные летают мимо этих скоростомеров и не боятся штрафов
Это значит что полицейские продолжают удолять нарушенич с стационарных скоростомеров
vas
09 октября, 2017 в 13:10
https://informburo.kz/novosti/policeyskogo-kotoryy-nasmert-sbil-cheloveka-v-kostanae-i-sbezhal-s-mesta-dtp-zaderzhali.html
Ну если полицейские, находящиеся в машине совершившей ДТП и являющиеся свидетелями ДТП, не спешат сообщать. Знал бы не сказал.
Водитель
09 октября, 2017 в 14:47