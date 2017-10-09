Акима Караганды попросили наладить график движения маршрутки №07

Она редко ездит, хотя по расписанию интервал ее движения – 8 минут

Акима Караганды попросили наладить график движения маршрутки №07. Она редко ходит. Поэтому сотрудники компаний «Караганды Су» и «Теплотранзит Караганда», офисы которых находятся возле конечной остановки, часто опаздывают на работу.

«Я работаю в ТОО «Караганды Су», на улице Привокзальная, 5, — пишет на интернет-блог акима Караганды Надежда Ноздрина. – Это конечная остановка маршрута №07. Это единственный маршрут, который едет в эту сторону. В связи с этим для того, чтобы нам добраться до работы необходимо, ждать 07 маршрут. Интервал согласно расписания, которое висит на остановочных павильонах, равен 8 минут. Работаем мы с 8 часов. Ежедневно в 7:30 я нахожусь на остановке ДКГ и не могу уехать на работу. Приходиться в итоге либо ехать на такси, либо опаздывать на работу. Конечно это не каждый день, но раза три в неделю приходиться тратиться на такси по 600 тенге. В связи с этим прошу разобраться и наладить время маршрута №07».

Аким ответил Надежде Ноздриной, что отправил в адрес перевозчика – ЧУ «Рейс» — предписание о необходимости соблюдения графика движения маршрута. Больше местные власти ничего сделать не могут.

«Дополнительно разъясняю, — сказано в ответе, — что для принятия действенных мер, повышающих качество обслуживания пассажиров, необходимо сообщать о фактах нарушении Правил перевозок в отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды по телефону «горячей линии» 42-59-79 с указанием времени, места нарушения, номера маршрута и госномера автобуса».