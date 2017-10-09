Сегодня в Караганде начат прием заявок на кредитные квартиры по программе «Нурлы Жер» (фото)

Карагандинцам предлагают жилье в доме №1 микрорайона «Панель-центр»

Сегодня, 9 октября, Жилстройсбербанк начал принимать заявки на кредитные квартиры по государственной программе «Нурлы Жер». Вкладчикам предлагают жилье в недавно достроенном доме №1 микрорайона «Панель-центр». Здесь всего 123 квартиры.

Отметим, что всего в новостройке более 200 квартир. Но одна половина из них предназначена для тех, кто стоит в очереди акимата на получение государственного жилья, а вторая – для вкладчиков «Жилстройсбербанка». Вот на них-то карагандинцы и могут подавать заявки. Это можно сделать не выходя из дома, через сайт банка https://www.hcsbk.kz.

В доме №1 Панель-центра только одно- и двухкомнатные квартиры. Но он различаются по квадратуре. Площадь однокомнатных квартир колеблется от 34 до 48 квадратных метров. Площадь двухкомнатных квартир — от 67 до 75 квадратных метров. Цена на это жилье установлена государственной программой «Нурлы Жер». Она составляет 140 тысяч тенге за квадратный метр. Получается, что самая маленькая квартира (34,47 квадратов) в новостройке стоит 4 миллиона 825 тысяч тенге.

Отметим, что для покупки квартиры в Панель-центре нужно накопить в Жилстройсбербанке не менее половины ее стоимости. На остальную сумму вкладчику выдадут кредит под льготный процент. Если же у вкладчика нет необходимых накоплений, то в предоставлении квартиры ему откажут. При этом подать заявку через личный кабинет может любой вкладчик, независимо от размера своего депозита.