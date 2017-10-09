Уровень безработицы в Карагандинской области – 4,8%.
«Хочу отметить, что в вашей области уровень молодежной безработицы в городе выше, чем на селе. В городе составляет 6,1%, в сельской местности 5,5%. Как получилось, что такая ситуация сложилась в индустриальном регионе страны, где довольно высока доля наемных работников и экономически активного населения? Каковы причины такого высокого уровня молодежной безработицы? Особенно в городах области, где достаточно и рабочих мест, и учебных заведений, и какие меры предпринимаются вами в этом направлении?» — задал вопрос депутат заместителю акима Карагандинской области Жандосу Абишеву.
«Количество молодежи у нас превышает 500 тыс. и каждый пятый человек в регионе относится к категории молодежи. Ежегодно рынок труда пополняется тысячами молодых специалистов. В этой связи в ходе трудоустройства возникает высокая конкуренция среди молодежи, и в результате среди молодежи от 15 до 24 лет уровень безработицы сохраняется на высоком уровне», — пояснил Абишев.
«Более 1000 выпускников поучают профессиональное образование, необходимый опыт и такие меры нами принимаются на местах», — заключил заместитель акима Карагандинской области.
«У нас 2 области находятся в степени риска, как сказала Тамара Дуйсенова. Это ЮКО, что вроде бы объяснимо – большая плотность населения, мало производственных предприятий, и Карагандинская область, как раз-таки, где много производственных предприятий и должна быть наоборот безработица меньше. Вам стоит взять на вооружение этот вопрос», – обратилась Исембаева к заместителю акима.
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Да вы что! У нас нет безработицы, нет кризиса, нет инфляции, нет дедовщины в армии, нет рабства, нет проституции, нет секса! У нас ничего нет!
свсв
09 октября, 2017 в 16:15
Они есть «ПОТОМУ ЧТО МЫ ИХ ЖДЕМ» ). А не потому что (конечно, даже и мыслей таких нет!), что НЕТ нынче ГРАМОТНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ, а есть налогособиратели. Развалили гос.собственность, расписались в собственной безграмотности и бессилии и раздали в частные руки. А там и трава не расти, лишь бы налог платили…. И молодежи работать НЕГДЕ!!!! Плюс, ратуем за автоматизацию процессов, мол в ногу со временем, но автоматизация порождает высвобождение рабочих рук, которые потом большая проблема найти куда приложить.
Саманта Смит
09 октября, 2017 в 17:42