За чиновников и директоров замолвили слово

«Начальник забывает, что это чьи-то папа и мама»

Крик души о мучениях чиновников-полуночников министра труда абсолютно не тронул. На правительственном часе в мажилисе народные избранники попытались поднять тему переработок. Говорили о том, что сотрудники акиматов не смеют уйти с работы раньше начальства, которое обычно задерживается допоздна, отчего страдают дети чиновников. Но Тамара Дуйсенова лишь отделалась отсылкой на статьи трудового кодекса, дав общую юридическую консультацию обратившимся.

О бескорыстных сверхурочных в стенах государственных учреждений рассказала депутат Ирина Смирнова:

«В последнее время в бюджетных организациях стала распространенной практика работы с восьми утра до глубокой ночи. Официальное время окончания работы в 18.00 часов ничего не значит. Причем переработка не предусматривает дополнительной оплаты. Таким образом, руководитель, не сумевший правильно организовать работу, превышая свои полномочия, не просто задерживает чиновников и работников, что само по себе уже является нарушением, начальник забывает, что это чьи-то папа и мама».

Народная избранница попросила министра обозначить свое отношение к такой организации рабочего процесса. Однако Тамара Дусейнова оставив свое мнение при себе, привела лишь норму законодательного акта:

«Согласно Трудовому кодексу, рабочее время предусмотрено как норматив в течение недели — это 40 часов, в день — это восемь часов. А если сверхурочная работа, то в сутки это должно быть два часа, в месяц — 12 часов, в год — 120 часов. При этом на сверхурочную работу должны быть привлечены только по письменному согласию работника».

Тогда Ирина Смирнова подошла к теме сверхурочных с другой стороны. Она спросила, справедливо ли, что школьные директора тоже вынуждены постоянно перерабатывать. Но и тут министр труда никакого сочувствия к вынужденным трудоголикам не проявила.

«У них недельная нормативная нагрузка — это 18 часов, — напомнила министр. — И эти 18 часов каждый руководитель сам должен определить: в течение пяти дней или шести они будут реализовывать эту нагрузку. Это зависит от специфики работы: как организованно в каждой школе. Этот закон един для всех. Нормы предусмотрены, и все, кто является работодателем, должны выполнять».

Тут вмешалась вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева. Она обратилась к Смирновой как педагог к педагогу:

«Ирина Владимировна, вы как бывший директор школы сами прекрасно понимаете, что директор, который болеет за свою школу, учеников, будет с утра до вечера на работе, пока последнего ученика не проводит из школы. Поскольку по закону он отвечает за безопасность жизни и здоровья детей в школе».

Отметим, что, согласно Трудовому кодексу, при повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника. При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится в размере не ниже пятидесяти процентов от установленной дневной (часовой) ставки работника. По соглашению сторон за работу сверхурочно допускается предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы.