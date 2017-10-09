«Начальник забывает, что это чьи-то папа и мама»
Крик души о мучениях чиновников-полуночников министра труда абсолютно не тронул. На правительственном часе в мажилисе народные избранники попытались поднять тему переработок. Говорили о том, что сотрудники акиматов не смеют уйти с работы раньше начальства, которое обычно задерживается допоздна, отчего страдают дети чиновников. Но Тамара Дуйсенова лишь отделалась отсылкой на статьи трудового кодекса, дав общую юридическую консультацию обратившимся.
О бескорыстных сверхурочных в стенах государственных учреждений рассказала депутат Ирина Смирнова:
«В последнее время в бюджетных организациях стала распространенной практика работы с восьми утра до глубокой ночи. Официальное время окончания работы в 18.00 часов ничего не значит. Причем переработка не предусматривает дополнительной оплаты. Таким образом, руководитель, не сумевший правильно организовать работу, превышая свои полномочия, не просто задерживает чиновников и работников, что само по себе уже является нарушением, начальник забывает, что это чьи-то папа и мама».
Народная избранница попросила министра обозначить свое отношение к такой организации рабочего процесса. Однако Тамара Дусейнова оставив свое мнение при себе, привела лишь норму законодательного акта:
«Согласно Трудовому кодексу, рабочее время предусмотрено как норматив в течение недели — это 40 часов, в день — это восемь часов. А если сверхурочная работа, то в сутки это должно быть два часа, в месяц — 12 часов, в год — 120 часов. При этом на сверхурочную работу должны быть привлечены только по письменному согласию работника».
Тогда Ирина Смирнова подошла к теме сверхурочных с другой стороны. Она спросила, справедливо ли, что школьные директора тоже вынуждены постоянно перерабатывать. Но и тут министр труда никакого сочувствия к вынужденным трудоголикам не проявила.
«У них недельная нормативная нагрузка — это 18 часов, — напомнила министр. — И эти 18 часов каждый руководитель сам должен определить: в течение пяти дней или шести они будут реализовывать эту нагрузку. Это зависит от специфики работы: как организованно в каждой школе. Этот закон един для всех. Нормы предусмотрены, и все, кто является работодателем, должны выполнять».
Тут вмешалась вице-спикер Мажилиса Гульмира Исимбаева. Она обратилась к Смирновой как педагог к педагогу:
«Ирина Владимировна, вы как бывший директор школы сами прекрасно понимаете, что директор, который болеет за свою школу, учеников, будет с утра до вечера на работе, пока последнего ученика не проводит из школы. Поскольку по закону он отвечает за безопасность жизни и здоровья детей в школе».
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Переработкаидкт от бездарных руководителей Управлений и аппаратов которые зная предстоящее задание
Не могут заранее организовать его выполнение
Потому что эти позиции занимают всякие бездарности по звонку и блату
Лёни
09 октября, 2017 в 16:21
Закон есть Закон. Если к чиновнику применяется беззаконие, то будет ли у него желание выполнять закон по отношению к другим?
Alex
09 октября, 2017 в 17:19
Нашей прокуратуре давно надо разуть глаза и увидеть, что 8-ми часовой рабочий день, как великое достижение советских узурпаторов, наконец-то ушел в прошлое! Ура товарищи… ой… господа!
мамама
09 октября, 2017 в 16:56
Министр отбрила по полной. Чиновники хотят пить чай до поздна и получать за это дивиденды по полной. Не получица.
Это не я
09 октября, 2017 в 17:09
Тоже мне, проснулась, В последнее время)))
Эти закредитованные негры от гос службы в большинстве своём, получая свои стабильные гроши, сидят до поздна, терпят начальников самодуров и молчат в тряпочку. В принципе как и большинство местного народонаселения.
Им наврал, наобещал, отвлёк очередной шнягой типа смены алфавита и пили-коси на здоровье.
За 500 лет ничего не изменилось, теже обдираемые ханами-баями холопы, только с паспортами.
Менталитет, однако))
Женис
09 октября, 2017 в 18:15
Заседая в рабочее время на всякого рода бестолковых и никому не нужных мероприятиях, типа одобрения латинского алфавита, важности ЭКСПО и т.д. хотят высокую зарплату и 8-часовой рабочий день? Вы о чем? Начните работать наконец!
?
09 октября, 2017 в 18:30