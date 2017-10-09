Младенца нашли на трубах в Астане

Об этом сообщили в пресс-службе ДВД.

Младенеца, завернутого в одеяло, нашли на трубах отопления в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД города, передает Today.kz.

«12 сентября около 07:00 по улице Есенберлина, 3 на трубах отопления обнаружен ребенок в возрасте около трех-четырех месяцев мужского пола. Ребенок был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку», — говорится в сообщении.

Департаментом внутренних дел Астаны начато досудебное расследование по статье 119 УК РК «Оставление в опасности».

«Принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия. Сотрудниками полиции ребенок помещен в Специализированный дом ребенка», — пояснили в ДВД.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 (7172) 71 66 11, 71 66 10, 71 66 49, 71 66 58, +7 (747) 580 71 78 или на 102.