Об этом сообщили в пресс-службе ДВД.
Младенеца, завернутого в одеяло, нашли на трубах отопления в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД города, передает Today.kz.
«12 сентября около 07:00 по улице Есенберлина, 3 на трубах отопления обнаружен ребенок в возрасте около трех-четырех месяцев мужского пола. Ребенок был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку», — говорится в сообщении.
Департаментом внутренних дел Астаны начато досудебное расследование по статье 119 УК РК «Оставление в опасности».
«Принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия. Сотрудниками полиции ребенок помещен в Специализированный дом ребенка», — пояснили в ДВД.
Всем, кто располагает какой-либо информацией, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 (7172) 71 66 11, 71 66 10, 71 66 49, 71 66 58, +7 (747) 580 71 78 или на 102.
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Капец.уже детей выбрасывают…
Наталья
10 октября, 2017 в 00:17
«БЭБИ БОКСы»? Нее, нафиг надо, мы ж не европа какая то. У нас менталитет другой! Только можете закидать меня памперсами, но 90% выброшенных детей имеют одну национальную принадлежность…
Нина
10 октября, 2017 в 21:36