Тьма над «Берлином»

«Помогите!»

Люди, живущие в частных домах поселка «Берлин», что в Майкудуке, уже много лет страдают от отсутствия уличного освещения. Пешеходам, которые не успевают попасть домой засветло, приходится прокладывать себе дорогу буквально на ощупь. Потому что вокруг не видно вообще ничего – хоть глаз выколи. И горе тому, кто забыл фонарик! Тем не менее все как-то свыклись и долго терпели это безобразие. Однако с началом этого учебного года, после того как школы перешли на новый график с удлиненным учебным днем, «берлинцы» не выдержали. Никто не хочет каждый вечер бегать в школу за своим ребенком, а тем более ждать его появления из кромешной тьмы.

Жительница поселка Алла Тихонова попросила помощи у Ерлана Кошанова.

«У меня вопрос по поводу освещения дороги на посёлке Берлин и территории СОШ № 35, — пожаловалась она на блог акима области. — В связи с переходом на пятидневную форму обучения занятия у детей заканчиваются около 20.00. В это время на улице очень темно. Много детей идут пешком домой на посёлок. Территория школы не освещается, как и основная дорога на посёлке. Проезжающие автомобили слепят светом фар. Всё это может привести к усилению криминогенной обстановки. Ходить страшно не только детям, но и взрослым. Помогите. Спасибо».

Нет, Алле Тихонове не обещали немедленно решить проблему с освещением. Поскольку затея это отнюдь не дешевая:

«Для строительства линий наружного освещения вдоль автомобильной дороги, ведущей к внутриквартальным улицам поселка и СОШ № 35, необходима разработка проектно-сметной документации, где будет учтена прокладка кабеля, установка опор освещения и светильников, установка приборов учета, оформление технических условий, актов балансовой принадлежности и т.д. Однако, в текущем году на разработку проектно-сметной документации бюджетных средств не предусмотрено. В этой связи, установка линий наружного освещения на указанном участке в текущем году не представляется возможной», — говориться в официальном ответе на жалобу.

То есть денег пока нет. Но, возможно, в будущем они появятся, и на улицы «Берлина» придет-таки свет. Автор ответа карагандинку обнадежил:

«Проведение вышеуказанных работ на данном участке будут учтены при планировании бюджета 2018 года».