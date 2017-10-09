Пациентка погибших в авиакатастрофе врачей скончалась в ЮКО

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина умерла 8 октября в 10:30.

Женщина, к которой вылетели врачи санитарной авиации, погибшие при крушении самолета, скончалась в ЮКО, передает Today.kz со ссылкой на заведующего реанимационным отделением областной клинической больницы ЮКО Вячеслава Цая.

По его словам, лапароскопическую операцию женщине провели в связи с тем, что у нее была склонность к кровотечению.

«Данный метод более щадящий. Диагноз был неутешительным с самого начала», — отметил Цай.

Ей диагностировали целый ряд заболеваний, среди которых хронический гепатит Б, выявленный гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис.

«За период нахождения в стационаре она была трижды консультирована Научным центром акушерства и перинатологии, дважды — НИИ кардиологии и внутренних болезней, один раз — национальным научным центром имени Сызганова в Алматы. Последние три дня, когда шло ухудшение, к ней приезжал врач НИИ кардиологии, то есть специалисты были рядом. Почему лапароскопическую операцию делали, это более щадящий метод, у нее была склонность к кровотечению», — рассказал Цай.

Женщина умерла 8 октября в 10:30. У нее остались шестеро детей.

Погибший в авиакатастрофе близ Алматы акушер-гинеколог Талгат Патсаев давнонаблюдал пациентку.

Женщина лечилась от последствий сепсиса, возникшего после шестых по счету родов.

Напомним, воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing пропало с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. Санитарный рейс вылетел по маршруту Алматы — Шымкент. В самолете находились врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Анапиевич Патсаев и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Тукенович Артыкбаев, которые вылетели для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии.

Позже официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов сообщил, что подразделения прибыли на место ЧП, производится тушение самолета.