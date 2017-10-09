На улице Ленина произошёл пожар (видео)

Столб чёрного дыма можно было заметить издалека

В начале этого часа, карагандинцы могли заметить столб чёрного дыма поднимающийся над крышами домов в районе улицы Ленина.

В пресс-службе ДЧС Карагандиснкой области сообщили, что рядом с домом номер три на улице Ленина произошёл пожар. С такой интенсивностью горела куча мусора. В 17:16 огонь полностью потушили. Причины пожара выясняются.