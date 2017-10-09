Столб чёрного дыма можно было заметить издалека
В начале этого часа, карагандинцы могли заметить столб чёрного дыма поднимающийся над крышами домов в районе улицы Ленина.
В пресс-службе ДЧС Карагандиснкой области сообщили, что рядом с домом номер три на улице Ленина произошёл пожар. С такой интенсивностью горела куча мусора. В 17:16 огонь полностью потушили. Причины пожара выясняются.
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100%сама загорелась! 😂
Нина
09 октября, 2017 в 21:59