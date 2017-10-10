Из нового проекта латиницы для казахского языка убрали диграфы

Вместо них предлагается использовать апостроф — небуквенный знак в виде надстрочной запятой

Новый проект казахского алфавита на латинице теперь состоит из 32 букв. Из него убрали диграфы, то есть сочетания нескольких букв. Теперь их заменили на апостроф-небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,»й» — латинской «i» c апострофом. 9 октября новый проект презентовали Нурсултану Назарбаеву, который опубликовали на сайте Акорды.

Как отметили разработчики, буква «W» вызвала особое недовольство, так как в старом проекте она означала звук «У». Поэтому теперь «У» останется на латинице такой же, только с апострофом. Казахская Қ – снова Q, Ұ – U, I — осталась I. Буква Ы пишется как Y.

Пользователи социальной сети уже активно обсуждают алфавит. Так, некоторые не понимают как различать буквы «и», и «й». Из алфавита исчезли мягкий и твердый знак, а также Ё, Ц, Щ, Э, Ю и Я.

— У меня проблемы уже с первой буквой моего имени. Я просто не смогу написать свое имя! — написала девушка, по имени Юлиана в «Instagram»

Отметим, что первоначальный вариант казахского алфавита на латинице, представленный в сентябре, состоял из 25 букв и 8 диграфов. Однако, не все были довольны проектом нового алфавита. По словам главы государства, более 300 обращений поступили в администрацию президента в связи с переходом на латиницу. К тому же пользователи социальных сетей начали активно предлагать свои варианты и комментировать реформу. Чтобы предложения не пропадали зря, необходимо было добавить к посту хештег #Latyn. При этом пожелания обещали учитывать в дальнейшей работе.

Так, один из пользователей по имени Alex Durant не поленился и создал свою версию алфавита. Он предлагал в алфавите использовать диакритические знаки (то есть с дополнительными символами ê, è, ë, ï, ã). Его алфавит оказался схожим с новым проектом. Впрочем, многие казахстанцы предлагали исключить диграфы, так как они сложны для восприятия.