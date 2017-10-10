Вице-министр энергетики Асет Магауов также освобожден от занимаемой должности, министру энергетики Канату Бозумбаеву объявлен выговор.
Последовал ряд наказаний чиновников за сложившуюся ситуацию в стране с бензином. Эти решения были озвучены премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым на заседании правительства. Ситуация в стране дошла до того, что в одном из сел Западно-Казахстанской области цена бензина марки АИ-92 выросла до 200 тенге за литр. Он посчитал все объяснения ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей». При этом глава кабинета министров отметил, что напряженность была создана «на пустом месте».
«Мы выслушали основных докладчиков по этой ситуации. Я не могу принять все эти объяснения. Заранее знали, что переносится ремонт ПНХЗ [Павлодарский нефтехимический завод] с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. Можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта… То есть, постоянные отговорки. Поэтому я не могу с этим согласиться. И это все, считаю, отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей. Поэтому я принимаю следующее решение. Первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Второе, по вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение — освободить от занимаемой должности», — распорядился Сагинтаев.
«По КазМунайГазу, Умирзак Естаевич [Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»], я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей», — сообщил премьер-министр.
«Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отвечаете персонально», — резюмировал глава Кабмина.
Также, говоря про тяжелую ситуацию в стране с бензином, нельзя не отметить слова, теперь уже, бывшего вице-министра энергетики Асета Магауова. Вчера, 9 октября, он сообщил, что Казахстан импортирует более ста тысяч тонн ГСМ в октябре. По его словам, крупные АЗС уже начали подписывать контракты на поставку российского бензина и в скором времени ситуация на внутреннем рынке должна стабилизироваться.
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Хорошо…. никто ничего не делает кроме распила… в случае снятия с работы на его место ставят такого же…
Цены трёх заводов контролирует антимонопольное агентство, но они за семью печатями, купить с завода невозможно… только в два раза дороже у перекупщиков или давальцев… Думаю Сагинтаев тоже этого «не знает»
Канат
10 октября, 2017 в 15:13