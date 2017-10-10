Уволен вице-президент «КазМунайГаз» из-за ситуации на рынке ГСМ

Вице-министр энергетики Асет Магауов также освобожден от занимаемой должности, министру энергетики Канату Бозумбаеву объявлен выговор.

Последовал ряд наказаний чиновников за сложившуюся ситуацию в стране с бензином. Эти решения были озвучены премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым на заседании правительства. Ситуация в стране дошла до того, что в одном из сел Западно-Казахстанской области цена бензина марки АИ-92 выросла до 200 тенге за литр. Он посчитал все объяснения ответственных лиц по ситуации с дефицитом бензина в Казахстане «отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей». При этом глава кабинета министров отметил, что напряженность была создана «на пустом месте».

«Мы выслушали основных докладчиков по этой ситуации. Я не могу принять все эти объяснения. Заранее знали, что переносится ремонт ПНХЗ [Павлодарский нефтехимический завод] с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. Можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта… То есть, постоянные отговорки. Поэтому я не могу с этим согласиться. И это все, считаю, отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей. Поэтому я принимаю следующее решение. Первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Второе, по вице-министрам. Это моя прерогатива. Поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение — освободить от занимаемой должности», — распорядился Сагинтаев.

Как передает Zakon.kz , канцелярии было поручено подготовить сегодня, 10 октября, соответствующее решение правительства.

«По КазМунайГазу, Умирзак Естаевич [Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»], я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей», — сообщил премьер-министр.

В заключение он обратил внимание всех министров на то, что они несут полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях.