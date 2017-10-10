Где ребёнку сходить в туалет?

Сегодня гуляла с детьми во дворе школы номер 101. Ребёнок захотел в туалет. Зашли в школу, попросила показать где туалет, сказала что ребёнок захотел. Мне ответили, что с улицы в туалет нельзя ходить. Хорошо, тогда предложите альтернативу. Где ребёнку сходить в туалет? Под дерево?

От: Ксения