Сегодня гуляла с детьми во дворе школы номер 101. Ребёнок захотел в туалет. Зашли в школу, попросила показать где туалет, сказала что ребёнок захотел. Мне ответили, что с улицы в туалет нельзя ходить. Хорошо, тогда предложите альтернативу. Где ребёнку сходить в туалет? Под дерево?
От: Ксения
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вот яжмать, альтернативу ей предложи!))))
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10 октября, 2017 в 13:32
Согласна! Понаделабт детей, а потом не знают где ребёнку в туалет сходить!)
Ирина
10 октября, 2017 в 14:13
Прямо в фойе школы!
Коля
10 октября, 2017 в 14:22
Подгузники, если что, в любой аптеке продаются! На любой возраст и размер!
sun
10 октября, 2017 в 14:33
А вот в городе Ленинграде в любое учреждение хоть футбольной командой,хоть духовым оркестром завсегда пожалуЙста…
!!!
10 октября, 2017 в 15:28